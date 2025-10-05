عکس: افتتاح نمایشگاه دفاعی کره شمالی با حضور کیم
رسانههای دولتی کره شمالی تصاویری از حضور کیم جونگاون، رهبر این کشور در مراسم افتتاح نمایشگاه «توسعه دفاعی ۲۰۲۵» در پیونگیانگ منتشر کردند. این مراسم روز شنبه، ۱۲ مهر ماه برگزار شد و کیم در سخنرانی خود گفت که پیونگیانگ در واکنش به آنچه «افزایش تسلیحات واشنگتن در کره جنوبی» خواند، «داراییهای ویژهای» را مستقر کرده است.
