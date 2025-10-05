به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رسانه دولتی چین گلوبال تایمز گزارش داد که پکن روز یکشنبه برای نخستینبار آشیانههای جنگندههای پنهانکار J-۳۵ و J-۳۵ A را بهصورت عمومی رونمایی کرده است.
در ویدئوی منتشرشده، جنگندههای J-۳۵ و J-۳۵ A در حال مونتاژ در شرکت هوافضای شنیانگ زیرمجموعه شرکت دولتی AVIC دیده میشوند.
جنگنده J-۳۵ که نخستین جنگنده پنهانکار بومی چین برای ناوهای هواپیمابر محسوب میشود، بهتازگی نخستین پرواز و فرود آزمایشی با استفاده از منجنیق الکترومغناطیسی را بر روی ناو هواپیمابر جدید این کشور، فوجیان، با موفقیت انجام داده است.
در گزارش یادشده همچنین از آشیانه مربوط به J-۳۵ A، نسخه زمینی این جنگنده، تصاویری منتشر شده است. طبق اعلام رسانه نظامی چین، J-۳۵ A از یک ساختار یکپارچه آیرودینامیکی-رادارگریز بهره میبرد که باعث افزایش پنهانکاری و چابکی آن در نبردهای هوایی میشود.
این جنگنده بهعنوان بخش محوری در عملیاتهای نبردهای پنهانکار و ضدپنهانکار طراحی شده و مأموریت اصلی آن تسلط بر برتری هوایی است. با این حال، توانایی اجرای حملات به اهداف زمینی و دریایی را نیز دارد.
بر اساس گزارش منتشرشده، اهداف کلیدی J-۳۵ A شامل کنترل حریم هوایی، مقابله با هواپیماهای دشمن، هدفگیری سامانههای پدافند زمینی و دریایی، و رهگیری جنگندهها، بمبافکنها، موشکهای کروز و سایر تهدیدات هوایی عنوان شده است.
رونمایی از این جنگندهها نشانهای از پیشرفت چین در حوزه فناوری هوایی نسل پنجم و تلاش برای رقابت مستقیم با جنگندههای پیشرفتهای مانند اف-۳۵ آمریکایی تلقی میشود.