عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس متن منتشرشده توسط دفتر بنیامین نتانیاهو، این نخستوزیر نهتنها بابت تجاوز به خاک قطر از نخستوزیر این کشور عذرخواهی نکرده، بلکه تنها به اظهار تأسف بابت کشته شدن یک شهروند قطری در جریان حمله به مقر حماس در دوحه، بسنده کرده است.
«بیبی» در سفر اخیر خود به واشنگتن، در حضور ترامپ گفتوگویی تلفنی با همتای قطری خود داشت که بسیاری، آن را عذرخواهی بنیامین نتانیاهو تعبیر کرده بودند، اما حالا شرح مکالمات او نشان میدهد که عذرخواهیای در کار نبوده است.
در این شرح مکالمات آمده است: «آقای نخستوزیر، میخواهم بدانید که اسرائیل از کشته شدن یکی از شهروندان شما در حملهٔ ما ابراز تأسف میکند. اطمینان میدهم که هدف ما حماس بود، نه شهروندان قطری.»
این نخستوزیر در ادامه به انتقادات و گلایههای اسرائیل از قطر از جمله «حمایت از اخوانالمسلمین، نحوهٔ بازنمایی اسرائیل در شبکهٔ الجزیره و حمایت از مواضع ضد اسرائیلی در دانشگاهها» اشاره کرده است و بدون هیچگونه عذرخواهیای این مکالمه را به پایان برده است.
نتانیاهو در حالی حتی حاضر به عذرخواهی هم نشده که حملهٔ اسرائیل به دوحه، از نظر قوانین بینالمللی، یک تجاوز آشکار به شمار میآید.