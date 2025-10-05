به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رضوان حکیمزاده، درباره نحوه تکالیف دانشآموزان در مقطع ابتدایی اظهار کرد: در زمینه تکالیف دانشآموزان قائل به تکالیف مهارتمحور هستیم. فعالیتها و تمرینهایی که به دانشآموزان داده میشود باید به گونهای طراحی شود که علاوه بر افزایش مهارتهای آنان، موجب خستگی و دلزدگی نشود.
وی افزود: بهویژه در سالهای ابتدایی تحصیل، اگر زمان انجام تکالیف کوتاه و در قالب فعالیتهای مهارتی باشد، به یادگیری بهتر کمک خواهد کرد؛ اما در صورت طولانی، تکراری و خستهکننده بودن تکالیف، اثر معکوس خواهد داشت و موجب دلزدگی دانشآموز از درس و مدرسه میشود. بر اساس چارچوب تعیینشده، تأکید بر تکالیف مهارتمحور است و دانشآموزان باید تکالیفی انجام دهند که به رشد مهارتهای مرتبط با درسها منجر شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در برنامه تحولی و اصلاح روشهای آموزشی و تحول محیطهای یادگیری تأکید شده که روشهای آموزش و تدریس فعال و مبتنی بر مشارکت دانشآموزان باشد؛ بنابراین مهم است که معلمان در سالهای اولیه دبستان، فعالیتها را بیشتر در محیط کلاس و از طریق کار گروهی و همکاری دانشآموزان پیش ببرند، نه اینکه تکالیف طولانی برای خارج از مدرسه تعیین کنند.
حکیمزاده عنوان کرد: یکی از کاربردهای روشهای یادگیری فعال مبتنی بر مشارکت دانشآموزان این است که تکرار و تمرینهای مورد نیاز در مدرسه و بهصورت گروهی انجام شود و در صورت ضرورت، تکالیف خارج از مدرسه باید مهارتی و در راستای تقویت شایستگی خاصی باشد.
وی توصیه کرد: ضروری است از تکالیف خستهکننده، طولانیمدت و تکراری که موجب ایجاد تنش میان خانوادهها و دانشآموزان میشود پرهیز شود.
معاون آموزش ابتدایی در توضیح نحوه ابلاغ این سیاست بیان کرد: اصول کلی فعالیتها در کارگاههایی که برای معلمان برگزار شد، ارائه شده و چارچوب تکالیف مهارتمحور نیز به مدارس ارسال شده است.
حکیمزاده اظهار کرد: تکالیف باید متناسب با سن دانشآموزان، برانگیزاننده و کوتاهمدت باشد تا از دلزدگی آنان جلوگیری کند.