حضور بازیکنان بدون تیم به تیم ملی دیگر تبدیل به یک رویه شده است و انگار قرار نیست امیر قلعه‌نویی تفکرات خود را تغییر دهد و به هر شکلی، بازیکنان نزدیک به او در اردوها حضور دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیست تیم ملی فوتبال برای حضور در دیدارهای دوستانه پیش‌رو مقابل روسیه و تانزانیا از سوی امیر قلعه‌نویی اعلام شد. حضور ۲۴ بازیکن در لیست اولیه که پس از برگزاری آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر میان چادرملو و استقلال، این لیست تکمیل می‌شود.

تیم ملی برنامه مناسبی برای آماده‌سازی در مسیر جام جهانی ندارد. فیفادی قبلی به حضور در تورنمنت بی ثمر و پرانتقاد کافا گذشت که از قضا، تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی حتی مقابل تیم‌های چون هندوستان، افغانستان، تاجیکستان و در فینال مقابل ازبکستان بازی‌های خوبی انجام نداد و در این فیفادی هم دو بازی دوستانه با تیم ملی روسیه و تانزانیا برنامه‌ریزی شده است.

تیم ملی روسیه که بیش از ۴ سال است با تحریم‌های یوفا و فیفا از حضور در هرگونه مسابقه رسمی منع شده و عملاً این بازی نمی‌تواند کمک شایانی به تیم ایران کند و البته دیدار با تانزانیا که جایگزین دیدار با اروگوئه شده است! به این دلیل که گفته شد فیفا با برگزاری دو بازی در دو قاره متفاوت در یک فیفادی مخالف بوده، اما جالب اینکه تیم امیر قلعه‌نویی پس از برگزاری بازی با روسیه در قاره اروپا به امارات در قاره آسیا سفر می‌کند تا با تانزانیا روبه‌رو شود.

حالا اما در کنار مسیر ناتراز آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، لیست تیم ملی هم با ناترازی‌ها و بیم و امیدهایی همراه است. تیمی که این روزهای بازیکن شاخصی در سطح اول فوتبال دنیا ندارد و آخرین امیدش به مهدی طارمی بود که این فصل از اینتر ایتالیا به لیگ یونان کوچ کرد. در لیگ برتر فوتبال ایران هم کمتر بازیکن شاخصی دیده می‌شود که بتوان برای آینده تیم ملی خوشبین بود، آن هم لیگی که در پایان هفته ششم، صدرنشین آن هنوز امتیازهایش دو رقمی نشده و روی امتیاز ۹ متوقف شده است.

لیست تیم ملی شامل علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، محمدرضا اخباری، محمد خلیفه، علی نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، امین حزباوی، محمدمهدی زارع، آریا یوسفی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، سعید عزت‌اللهی، محمد خدابنده‌لو، سامان قدوس، محمد قربانی، امید نورافکن، علیرضا جهانبخش، محمد محبی، اللهیار صیادمنش، جواد حسین‌نژاد، مهدی طارمی، علی علیپور و کسری طاهری می‌شود.

در میان بازیکنان دعوت شده به تیم ملی، نفراتی دیده می‌شوند که احتمالاً برای بسیاری حضورشان قابل نقد است و البته بازیکنانی هم به تیم ملی دعوت شده‌اند که نشان از امید و تغییر است. به طور مثال فوتبال ایران مدت‌هاست در خط دفاعی دچار فقر شده و بازیکنان خط دفاعی در فوتبال ایران هنوز نتوانسته‌اند اطمینانی حاصل کنند. بنابراین نیمکت نشینی محمدمهدی زارع در فوتبال روسیه و دعوتش به تیم ملی گرچه مورد نقد است، اما در مصدومیت محمدحسین کنعانی‌زادگان و دوری مرتضی پورعلی‌گنجی از آمادگی و دوران اوج یا اشتباهات پرتعداد مدافعان استقلال از جمله عارف آقاسی و سامان فلاح که سابقه حضور در تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی را داشتند، چاره دیگری برای کادرفنی تیم ملی باقی نمی‌گذارد.

با این حال دعوت از اللهیار صیادمنش که جزو بازیکنان با استعداد فوتبال ایران بود که مدت‌ها از تیم ملی دور شده بود و با حضور مستمرش در ترکیب وسترلو در لیگ بلژیک بار دیگر به تیم ملی دعوت شده یا دعوت از کسری طاهری که در تیم امید و البته تیم پیکان، به خوبی گلزنی کرده، امیدواری را در تیم ملی ایجاد می‌کند.

نقطه پرانتقاد در لیست تیم ملی، احتمالاً دعوت دوباره از علیرضا جهانبخش است؛ بازیکنی که هرچند گذشته خوبی داشته و نام بزرگی برای تیم ملی بوده، اما مدت‌هاست تیم باشگاهی ندارد. آخرین فعالیت‌های جهانبخش که در فضای رسانه‌ای هم منتشر شده حضور با سعید عزت‌اللهی در استخر و با علیرضا فغانی در رستوران‌های شهر دوبی امارات است. اینکه شأن تیم ملی نادیده گرفته شود و بازیکنی بدون داشتن تیم و حضور در شرایط مسابقه و با گشت و گذار در دوبی، به تیم ملی دعوت می‌شود، جای نقد بسیار زیادی دارد.

امیر قلعه‌نویی برای تقویت تیم ملی به فکر آوردن یک دستیار خارجی دیگر است، در حالی که آنتونیو مانیکونه ایتالیایی در کادرفنی تیم ملی کنار دستیاران پرشمار ایرانی، حضور دارد، اما بعید به نظر می‌رسد با شرایطی که در تیم ملی شاهد هستیم، لیست بازیکنانی که در اردوها فراخوانده می‌شوند و شرایط آماده‌سازی تیم ملی، مشکلات با اضافه شدن دستیار خارجی حل شود.