En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بیم و امیدهای تیم ملی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶؛

فراخوانی بازیکن از رستوران و استخرهای دوبی به تیم ملی/ ناترازی در لیست قلعه‌نویی!

تیم ملی فوتبال در راه آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا نه تنها برنامه مناسبی ندارد که در این برنامه نامناسب، حتی دعوت از بازیکنان تناسبی با شرایط‌شان ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۸۲
| |
1444 بازدید
|
۲

فراخوانی بازیکن از رستوران و استخرهای دوبی به تیم ملی/ ناترازی در لیست قلعه‌نویی!

حضور بازیکنان بدون تیم به تیم ملی دیگر تبدیل به یک رویه شده است و انگار قرار نیست امیر قلعه‌نویی تفکرات خود را تغییر دهد و به هر شکلی، بازیکنان نزدیک به او در اردوها حضور دارند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیست تیم ملی فوتبال برای حضور در دیدارهای دوستانه پیش‌رو مقابل روسیه و تانزانیا از سوی امیر قلعه‌نویی اعلام شد. حضور ۲۴ بازیکن در لیست اولیه که پس از برگزاری آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر میان چادرملو و استقلال، این لیست تکمیل می‌شود.

تیم ملی برنامه مناسبی برای آماده‌سازی در مسیر جام جهانی ندارد. فیفادی قبلی به حضور در تورنمنت بی ثمر و پرانتقاد کافا گذشت که از قضا، تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی حتی مقابل تیم‌های چون هندوستان، افغانستان، تاجیکستان و در فینال مقابل ازبکستان بازی‌های خوبی انجام نداد و در این فیفادی هم دو بازی دوستانه با تیم ملی روسیه و تانزانیا برنامه‌ریزی شده است.

تیم ملی روسیه که بیش از ۴ سال است با تحریم‌های یوفا و فیفا از حضور در هرگونه مسابقه رسمی منع شده و عملاً این بازی نمی‌تواند کمک شایانی به تیم ایران کند و البته دیدار با تانزانیا که جایگزین دیدار با اروگوئه شده است! به این دلیل که گفته شد فیفا با برگزاری دو بازی در دو قاره متفاوت در یک فیفادی مخالف بوده، اما جالب اینکه تیم امیر قلعه‌نویی پس از برگزاری بازی با روسیه در قاره اروپا به امارات در قاره آسیا سفر می‌کند تا با تانزانیا روبه‌رو شود.

حالا اما در کنار مسیر ناتراز آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، لیست تیم ملی هم با ناترازی‌ها و بیم و امیدهایی همراه است. تیمی که این روزهای بازیکن شاخصی در سطح اول فوتبال دنیا ندارد و آخرین امیدش به مهدی طارمی بود که این فصل از اینتر ایتالیا به لیگ یونان کوچ کرد. در لیگ برتر فوتبال ایران هم کمتر بازیکن شاخصی دیده می‌شود که بتوان برای آینده تیم ملی خوشبین بود، آن هم لیگی که در پایان هفته ششم، صدرنشین آن هنوز امتیازهایش دو رقمی نشده و روی امتیاز ۹ متوقف شده است.

فراخوانی بازیکن از رستوران و استخرهای دوبی به تیم ملی/ ناترازی در لیست قلعه‌نویی!

لیست تیم ملی شامل علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، محمدرضا اخباری، محمد خلیفه، علی نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، امین حزباوی، محمدمهدی زارع، آریا یوسفی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، سعید عزت‌اللهی، محمد خدابنده‌لو، سامان قدوس، محمد قربانی، امید نورافکن، علیرضا جهانبخش، محمد محبی، اللهیار صیادمنش، جواد حسین‌نژاد، مهدی طارمی، علی علیپور و کسری طاهری می‌شود.

در میان بازیکنان دعوت شده به تیم ملی، نفراتی دیده می‌شوند که احتمالاً برای بسیاری حضورشان قابل نقد است و البته بازیکنانی هم به تیم ملی دعوت شده‌اند که نشان از امید و تغییر است. به طور مثال فوتبال ایران مدت‌هاست در خط دفاعی دچار فقر شده و بازیکنان خط دفاعی در فوتبال ایران هنوز نتوانسته‌اند اطمینانی حاصل کنند. بنابراین نیمکت نشینی محمدمهدی زارع در فوتبال روسیه و دعوتش به تیم ملی گرچه مورد نقد است، اما در مصدومیت محمدحسین کنعانی‌زادگان و دوری مرتضی پورعلی‌گنجی از آمادگی و دوران اوج یا اشتباهات پرتعداد مدافعان استقلال از جمله عارف آقاسی و سامان فلاح که سابقه حضور در تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی را داشتند، چاره دیگری برای کادرفنی تیم ملی باقی نمی‌گذارد.

با این حال دعوت از اللهیار صیادمنش که جزو بازیکنان با استعداد فوتبال ایران بود که مدت‌ها از تیم ملی دور شده بود و با حضور مستمرش در ترکیب وسترلو در لیگ بلژیک بار دیگر به تیم ملی دعوت شده یا دعوت از کسری طاهری که در تیم امید و البته تیم پیکان، به خوبی گلزنی کرده، امیدواری را در تیم ملی ایجاد می‌کند.

فراخوانی بازیکن از رستوران و استخرهای دوبی به تیم ملی/ ناترازی در لیست قلعه‌نویی!

نقطه پرانتقاد در لیست تیم ملی، احتمالاً دعوت دوباره از علیرضا جهانبخش است؛ بازیکنی که هرچند گذشته خوبی داشته و نام بزرگی برای تیم ملی بوده، اما مدت‌هاست تیم باشگاهی ندارد. آخرین فعالیت‌های جهانبخش که در فضای رسانه‌ای هم منتشر شده حضور با سعید عزت‌اللهی در استخر و با علیرضا فغانی در رستوران‌های شهر دوبی امارات است. اینکه شأن تیم ملی نادیده گرفته شود و بازیکنی بدون داشتن تیم و حضور در شرایط مسابقه و با گشت و گذار در دوبی، به تیم ملی دعوت می‌شود، جای نقد بسیار زیادی دارد.

فراخوانی بازیکن از رستوران و استخرهای دوبی به تیم ملی/ ناترازی در لیست قلعه‌نویی!

امیر قلعه‌نویی برای تقویت تیم ملی به فکر آوردن یک دستیار خارجی دیگر است، در حالی که آنتونیو مانیکونه ایتالیایی در کادرفنی تیم ملی کنار دستیاران پرشمار ایرانی، حضور دارد، اما بعید به نظر می‌رسد با شرایطی که در تیم ملی شاهد هستیم، لیست بازیکنانی که در اردوها فراخوانده می‌شوند و شرایط آماده‌سازی تیم ملی، مشکلات با اضافه شدن دستیار خارجی حل شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال امیر قلعه‌نویی علیرضا جهانبخش جام جهانی ۲۰۲۶
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رو شدن دست قلعه‌نویی در کافا با تیر آخر علیجانوف/ لوچانو اسپالتی گزینه جانشینی امیر!
از تاج و نبی تا عراقچی؛ جام‌جهانی سیاسی یا سیاست پیشگیری از سنگ‌اندازی آمریکا
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نوه فیروز کریمی در نقش مربی تیم‌ملی؛ «الهویی» نقطه قوت نیمکت یا پاشنه آشیل قلعه‌نویی!
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
یک تاجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
9
پاسخ
با اینکه جام جهانی ۴۸ تیمی شده و از بیشتر گروها هم سه تا تیم صعود می کنن اما با این وضعیت و با این تیم بازهم ما سه تا بازی بیشتر انجام نمیدیم در مرحله گروهی و با جام خیلی زود وداع می کنیم. یعنی چی که جهانبخش هر جوری باید دعوت بشه آقای قعله نویی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
چرا ما کارمند شدیم!!!!!!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۷۹ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ade
tabnak.ir/005ade