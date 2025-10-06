به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هان کانگ نویسنده ۵۴ ساله اهل کره جنوبی سال ۲۰۲۴ جایزه نوبل ادبیات را بهخاطر داشتن نثر شاعرانه و تاثیرگذار برنده شد و اولینزنی از کره جنوبی است که اینجایزه را به خود اختصاص داده است. او پس از گرفتن جایزه ابراز شگفتی و خوشحالی کرد و مردم کشورش هم به شادی عمومی پرداختند. کانگ متولد ۲۷ نوامبر ۱۹۷۰ در گوانگجوی کره جنوبی است و فعالیت ادبی خود را بهطور رسمی از سال ۱۹۹۳ شروع کرده است.
کسب جایزه نوبل توسط کانگ، باعث هیجان زیادی بین نویسندگان و منتقدان ادبی کره جنوبی شد و اهالی ادبیات اینکشور ابراز امیدواری کردند با کسب اینجایزه توجه جهانی معطوف ادبیات کره جنوبی شود.
«گیاهخوار»، «وداع نمیکنیم»، «اعمال انسانی» و «درسهای یونانی» دو کتاب از ایننویسنده هستند که در ایران ترجمه و منتشر شدهاند. «اعمال انسانی» درباره انسان، رفتارهایی است که ما انسانها در مواجهه با هم داریم، و همچنین مسائل داخلی کره جنوبی است. «اعمال انسانی» داستان زندگی چند دختر و پسر دانشجو در روزهای قیام گوانگجو است. دختر و پسرهای اینداستان در تظاهرات و ناآرامیهای گوانگجو حضور پیدا کرده و چند نفر از آنها کشته میشوند. چند نفرشان هم تن به خیانت میدهند و دوستانشان را لو میدهند.
«درسهای یونانی» هم قصه پیوند دو نفر و نامهای عاشقانه بین آنها و لطیف از ارتباط و عواطف انسانی است. در اینرمان، کلاس درسی در سئول هست که در آن یک زن به استاد زبان یونانی خود نگاه و سعی میکند حرف بزند اما صدایش را از دست داده. استاد هم که بهتدریج بیناییاش را از دست میدهد، متوجه این زن ساکت میشود و بهزودی هر دو متوجه میشوند دردی عمیقتر از بیصدایی و نابینایی، آنها را به هم نزدیک میکند.
«گیاهخوار» هم داستان زنی است که گیاهخوار میشود.
آثار هان کانگ درباره پیوند روح و جسم انسان و زندهها و مردهها هستند. او معتقد است ارزش مطالعه ادبیات و کتابخواندن در این است که اینقدرت را به آدمها میدهد وارد عمق وجود یکآدم دیگر شوند و اینمسیر مستقیم تا قلب یا روح دیگری را بهطور مستقیم طی کنند.
ایننویسنده میگوید ورود به درون خودمان و خروج از آن و تکرار اینفرایند باعث میشود مرز خویشتن انسان انعطافپذیرتر و خودش هم بالغتر شود. به همیندلیل خواندن ادبیات خیلی مهم است.