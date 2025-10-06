En
چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

ورود به درون خودمان و خروج از آن و تکرار این‌فرایند باعث می‌شود مرز خویشتن انسان انعطاف‌پذیرتر و خودش هم بالغ‌تر شود. به همین‌دلیل خواندن ادبیات خیلی مهم است. 
چرایی مهم بودن ادبیات از دید نویسنده کُره‌ای برنده نوبل

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هان کانگ نویسنده ۵۴ ساله اهل کره جنوبی سال ۲۰۲۴ جایزه نوبل ادبیات را به‌خاطر داشتن نثر شاعرانه و تاثیرگذار برنده شد و اولین‌زنی از کره جنوبی است که این‌جایزه را به خود اختصاص داده است. او پس از گرفتن جایزه ابراز شگفتی و خوشحالی کرد و مردم کشورش هم به شادی عمومی پرداختند. کانگ متولد ۲۷ نوامبر ۱۹۷۰ در گوانگجوی کره جنوبی است و فعالیت ادبی خود را به‌طور رسمی از سال ۱۹۹۳ شروع کرده است.

کسب جایزه نوبل توسط کانگ، باعث هیجان زیادی بین نویسندگان و منتقدان ادبی کره جنوبی شد و اهالی ادبیات این‌کشور ابراز امیدواری کردند با کسب این‌جایزه توجه جهانی معطوف ادبیات کره جنوبی شود. 

«گیاهخوار»، «وداع نمی‌کنیم»، «اعمال انسانی» و «درس‌های یونانی» دو کتاب از این‌نویسنده هستند که در ایران ترجمه و منتشر شده‌اند. «اعمال انسانی» درباره انسان، رفتارهایی است که ما انسان‌ها در مواجهه با هم داریم، و همچنین مسائل داخلی کره جنوبی است. «اعمال انسانی» داستان زندگی چند دختر و پسر دانشجو در روزهای قیام گوانگجو است. دختر و پسرهای این‌داستان در تظاهرات و ناآرامی‌های گوانگجو حضور پیدا کرده و چند نفر از آن‌ها کشته می‌شوند. چند نفرشان هم تن به خیانت می‌دهند و دوستانشان را لو می‌دهند. 

«درس‌های یونانی» هم قصه پیوند دو نفر و نامه‌ای عاشقانه بین آن‌ها و لطیف از ارتباط و عواطف انسانی است. در این‌رمان، کلاس درسی در سئول هست که در آن یک زن به استاد زبان یونانی خود نگاه و سعی می‌کند حرف بزند اما صدایش را از دست داده. استاد هم که به‌تدریج بینایی‌اش را از دست می‌دهد، متوجه این زن ساکت می‌شود و به‌زودی هر دو متوجه می‌شوند دردی عمیق‌تر از بی‌صدایی و نابینایی، آن‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

«گیاهخوار» هم داستان زنی است که گیاهخوار می‌شود.

آثار هان کانگ درباره پیوند روح و جسم انسان و زنده‌ها و مرد‌ه‌ها هستند. او معتقد است ارزش مطالعه ادبیات و کتاب‌خواندن در این است که این‌قدرت را به آدم‌ها می‌دهد وارد عمق وجود یک‌آدم دیگر شوند و این‌مسیر مستقیم تا قلب یا روح دیگری را به‌طور مستقیم طی کنند. 

این‌نویسنده می‌گوید ورود به درون خودمان و خروج از آن و تکرار این‌فرایند باعث می‌شود مرز خویشتن انسان انعطاف‌پذیرتر و خودش هم بالغ‌تر شود. به همین‌دلیل خواندن ادبیات خیلی مهم است. 

