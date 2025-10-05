رکورد جدید طلا و سکه در بازار امروز / بازار وارد فاز اصلاح و استراحت شد

روز‌هایی که گذشت بازار طلا و سکه رکورد‌های عجیب و غریبی را به خود دید، اما امروز متفاوت‌تر از گذشته، بازار وارد فاز اصلاح و کمی استراحت شد که به نظر می‌رسد، این روند آن چنان پایدار نخواهد بود.

بازار طلا و سکه امروز مسیر متفاوتی را نسبت به روز‌های گذشته شروع کرد به طوری که با بازگشایی بازار، پس از یک دوره رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاح و استراحت قیمتی شد و این گونه بود که شاهد ریزش اندکی در قیمت سکه و کاهش در قیمت طلا بودیم.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد قیمتی از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد که در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۰ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد. قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰۹ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶۱ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی، ۳۴ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۱۷ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۳۸۸۴ دلار است.

قیمت‌های طلا و سکه در روز‌های اخیر (از جمله شنبه و یکشنبه) پس از یک دوره رشد قابل توجه تاحدی عقب نشینی کرد که به نظرمی رسد محرک اصلی این کاهش قیمت بیشتر از همه متوجه افت قیمت دلار در بازار داخلی و برگشت به کانال‌های پایین‌تر باشد از طرفی به نظر می‌رسد که طرح پیش‌فروش سکه به دلیل اینکه عرضه را در بازار افزایش داده است در مسیر اصلاحی طلا و سکه اثرخود را داشته است.

اما نکته مهم این است که با وجود اصلاح داخلی، اونس جهانی طلا همچنان در سطح بالایی (حدود ۳۸۸۴ دلار) قرار دارد و تحت تأثیر عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های اقتصادی و انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، روند صعودی دارد.

باتوجه به مسیر بازار طلا، بازار احتمالاً همچنان در فاز اصلاح و نوسان محدود باقی خواهد ماند ؛ تا زمانی که قیمت دلار و اونس جهانی یکی از طرفین بازار را به صورت قاطع تعیین نکنند، قیمت‌ها در یک دامنه مشخص حرکت خواهند کرد ، اما در صورتی که نرخ دلار در دامنه‌های پایین‌تر تثبیت شود، تمایل بازار به سمت کاهش یا تثبیت در محدوده‌های فعلی بیشتر خواهد شد.

البته ، اگرچه اونس جهانی صعودی است و در محدوده مقاومتی قوی قرار دارد، اما تعطیلی بازار‌های جهانی در ابتدای هفته و تثبیت دلار داخلی می‌تواند موقتاً مانع از رشد قیمت‌ها در کشور شود ، اما اگر دلار بار دیگر افزایش یابد یا اینکه اونس جهانی طلا به رشد قوی خود ادامه دهد و از مقاومت‌های کلیدی عبور کند قیمت‌های داخلی را وادار به صعود خواهد کرد تا بخشی از ریزش اخیر را جبران کنند.