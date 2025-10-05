En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار
تابناک گزارش می‌دهد؛

رکورد جدید طلا و سکه در بازار امروز / بازار وارد فاز اصلاح و استراحت شد

روز‌هایی که گذشت بازار طلا و سکه رکورد‌های عجیب و غریبی را به خود دید، اما امروز متفاوت‌تر از گذشته، بازار وارد فاز اصلاح و کمی استراحت شد که به نظر می‌رسد، این روند آن چنان پایدار نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۷۶
| |
937 بازدید
|
۲

رکورد جدید طلا و سکه در بازار امروز / بازار وارد فاز اصلاح و استراحت شد

بازار طلا و سکه امروز مسیر متفاوتی را نسبت به روز‌های گذشته شروع کرد به طوری که با بازگشایی بازار، پس از یک دوره رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاح و استراحت قیمتی شد و این گونه بود که شاهد ریزش اندکی در قیمت سکه و کاهش در قیمت طلا بودیم. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد قیمتی از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد که در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۰ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد. قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰۹ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶۱ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی، ۳۴ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۱۷ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۳۸۸۴ دلار است. 

 قیمت‌های طلا و سکه در روز‌های اخیر (از جمله شنبه و یکشنبه) پس از یک دوره رشد قابل توجه تاحدی عقب نشینی کرد که به نظرمی رسد محرک اصلی این کاهش قیمت بیشتر از همه متوجه افت قیمت دلار در بازار داخلی و برگشت به کانال‌های پایین‌تر باشد از طرفی به نظر می‌رسد که طرح پیش‌فروش سکه به دلیل اینکه عرضه را در بازار افزایش داده است در مسیر اصلاحی طلا و سکه اثرخود را داشته است. 

اما نکته مهم این است که با وجود اصلاح داخلی، اونس جهانی طلا همچنان در سطح بالایی (حدود ۳۸۸۴ دلار) قرار دارد و تحت تأثیر عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های اقتصادی و انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، روند صعودی دارد. 

باتوجه به مسیر بازار طلا، بازار احتمالاً همچنان در فاز اصلاح و نوسان محدود باقی خواهد ماند ؛ تا زمانی که قیمت دلار و اونس جهانی یکی از طرفین بازار را به صورت قاطع تعیین نکنند، قیمت‌ها در یک دامنه مشخص حرکت خواهند کرد ، اما در صورتی که نرخ دلار در دامنه‌های پایین‌تر تثبیت شود، تمایل بازار به سمت کاهش یا تثبیت در محدوده‌های فعلی بیشتر خواهد شد.

البته ، اگرچه اونس جهانی صعودی است و در محدوده مقاومتی قوی قرار دارد، اما تعطیلی بازار‌های جهانی در ابتدای هفته و تثبیت دلار داخلی می‌تواند موقتاً مانع از رشد قیمت‌ها در کشور شود ، اما اگر دلار بار دیگر افزایش یابد یا اینکه اونس جهانی طلا به رشد قوی خود ادامه دهد و از مقاومت‌های کلیدی عبور کند قیمت‌های داخلی را وادار به صعود خواهد کرد تا بخشی از ریزش اخیر را جبران کنند.

برچسب ها
قیمت سکه تمام قیمت سکه و طلا قیمت نیم‌سکه بهار آزادی قیمت ربع سکه قیمت نیم سکه قیمت سکه بهار آزادی طلا گرمی چند هر گرم طلا چند قیمت گرم طلا امروز قیمت اونس جهانی طلا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
یه کم استراحت میکنه‌ بعدش با تمام قوا پیش میره
چند دهه هست هر وقت دلار چند برابر میشه مسئولین مربوطه میگن اینا همه حبابه تا این که رسید به 120
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
در واقع رکورد چدیدی از بدبختی مردم
