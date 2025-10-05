فال حافظ برای امروز ۱۳ مهرماه

سبت سلمی بصدغیها فؤادی

و روحی کل یوم لی ینادی

نگارا بر من بی‌دل ببخشای

و واصلنی علی رغم الاعادی

حبیبا در غم سودای عشقت

توکلنا علی رب العباد

امن انکرتنی عن عشق سلمی

تزاول آن روی نهکو بوادی

که همچون مت به بوتن دل و ای ره

غریق العشق فی بحر الوداد

به پی ماچان غرامت بسپریمن

غرت یک وی روشتی از امادی

غم این دل بواتت خورد ناچار

و غر نه او بنی آنچت نشادی

دل حافظ شد اندر چین زلفت

بلیل مظلم و الله هادی

تعبیر فال حافظ ۱۳ مهر ۱۴۰۴

خطایی مرتکب شده ای و از جانب او امید بخشایش داری. نگران نباش. او تو را خواهد بخشید، اما مشکل تو را بخشش او حل نخواهد کرد. تو در دام عشقی اسیر شده ای و می بینی که از هیچ کس کاری ساخته نیست. تنها چاره ی تو توکل به خدایی است که همیشه و در همه حال بندگانش را یاری می کند، پس به او و معصومینش توسل بجو.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های هفتم و هشتم می فرماید:

* اگر تو از ما حرکتی بر خلاف ادب دیدی و تقصیر و گناهی یا حرکتی خلاف رسم ادب دیدی، ما به غرامت، جانمان را زیر پای می سپاریم.

* دل حافظ در چین زلف تو گم شد. در شب تاریک، خداوند راهنمای گمشدگان است.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- دل در گرو عشق یا کاری دارید که اندیشه شما را مشغول ساخته است. بهترین راه آنست که با توکل بر خدای یگانه اقدام کنید. همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بروید و سوره مبارکه الانفال، آیه ۵۰ تا آخر را بخوانید که گشایش است.

۳- دل به دریا بزنید و امیدتان به خداوند باشد. از تلاش، اراده و قدرت خود بهره بگیرید. مطمئنا موفق خواهید شد.

۴- مسافر شما حالش بسیار خوبست و جای نگرانی نمی باشد. بیمارتان به زودی شفا می یابد. مسافرت عملی می گردد. گمشده پیدا می شود. خرید و فروش در این موقعیت به صلاح نیست.

۵- مسافرت مهمی در پیش دارید. معامله یا شغلی به شما یا همسر یا پدرتان پیشنهاد می شود که بسیار سودمند خواهد بود.

۶- ویژگی های شما عبارت اند از: دارای زندگی خوب، ولخرج، مهربان، دارای متانت و وقار و با گذشت.