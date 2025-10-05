En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ردپای آیفون ۱۷ پرو مکس در گمرک ایران!

ردپای اولین آیفون ۱۷ پرو مکس در سامانه‌ی گمرک دیده شد. ورود رسمی پرچمدار جدید اپل به ایران بسیار نزدیک است.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۶۹
| |
638 بازدید
|
۱
ردپای آیفون ۱۷ پرو مکس در گمرک ایران!

لیست سامانه‌ی پنجره‌ی واحد تجارت فرامرزی نشان می‌دهد که اولین آیفون ۱۷ پرو مکس در کانفیگ ۵۱۲ گیگابایتی جهت اظهار مسافری در سامانه‌ی رجیستری گمرک قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ ثبت نام آیفون ۱۷ در فهرست گمرک معمولاً نشان‌دهنده‌ی آغاز ورود محدود این دستگاه از مسیرهای مسافری است؛ روالی که پیش از عرضه‌ی رسمی یا واردات به‌صورت انبوه، آغاز می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌ی رجیستری مسافری آیفون ۱۷ حدود ۳۴ میلیون تومان خواهد بود. این عدد ممکن است بسته به نرخ ارز و تعرفه‌ی گمرکی تغییر کند. هنوز جزئیاتی از قیمت نهایی در بازار داخلی یا زمان ورود رسمی آیفون ۱۷ در دست نیست؛ اما به نظر می‌رسد زمان زیادی تا ورود به بازار باقی نمانده است.

اپل نسل جدید آیفون را در چهار مدل عادی، ایر، پرو و پرو مکس معرفی کرد. هر چهار گوشی نمایشگری پرنور و پردازنده‌ی قدرتمند دارند. 

آیفون ایر متفاوت‌ترین عضو این خانواده است که با بدنه‌ی ۵٫۶ میلی‌متری، دوربین تکی در پنل پشت و فریم تیتانیومی، خودش را از سایر مدل‌ها متمایز می‌کند.

قیمت آیفون ۱۷ در بازار جهانی از ۷۹۹ دلار آغاز می‌شود. قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس در کانفیگ پایه به ۱٬۱۹۹ دلار می‌رسد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آیفون آیفون 17 ریجستری گمرک خبر فوری هزینه ریجستری آیفون 17 پرومکس
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم برای متقاضیان رجیستری تلفن همراه
چند ساعت کار کنیم تا آیفون ۱۷ بخریم؟
آیفون ۱۷ پرو مکس؛ تغییرات بزرگ در راه است؟
آیفون‌های قاچاق رسما تعیین تکلیف می‌شوند
خبر بد برای خریداران آیفون ۱۷
آیفون ۱۶ مسافری در سامانه ارزش گمرک ثبت شد
خرید جنجالی آیفون ۱۷ در دبی +عکس
آیفون‌های غیرقانونی هم رجیستر می‌شوند
۱۰ تغییر انقلابی آیفون ۱۷ فاش شد
مشکل رجیستری آیفون⁩ حل شد +تکمیلی
هزاران آیفون اندر خم یک کوچه سردرگم!
خبر خوش برای آیفون دارها
جزئیات تعرفه واردات موبایل در سال ۱۴۰۴
اعلام زمان اظهار گمرکی برای آیفون‌های مسافری
آیفون ۱۷ پرومکس تنها آیفون ۲۰۲۵ با رم ۱۲ گیگابایت
آیا گوشی های قاچاقی رجیستر می‌شوند؟!
مسئولان کشور گوشی آیفون خود را پس بدهند
شمارش معکوس برای رفع ممنوعیت واردات آی‌فون
پیگیری مشکل رجیستری آیفون در کمیسیون اصل نود مجلس
آیفون ۱۴ در سامانه گمرک ثبت نمی شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
خسته نباشید به آقازاده ها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۹ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۴ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005adR
tabnak.ir/005adR