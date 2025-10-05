ردپای آیفون ۱۷ پرو مکس در گمرک ایران!

لیست سامانهی پنجرهی واحد تجارت فرامرزی نشان میدهد که اولین آیفون ۱۷ پرو مکس در کانفیگ ۵۱۲ گیگابایتی جهت اظهار مسافری در سامانهی رجیستری گمرک قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ ثبت نام آیفون ۱۷ در فهرست گمرک معمولاً نشاندهندهی آغاز ورود محدود این دستگاه از مسیرهای مسافری است؛ روالی که پیش از عرضهی رسمی یا واردات بهصورت انبوه، آغاز میشود.
برآوردها نشان میدهد هزینهی رجیستری مسافری آیفون ۱۷ حدود ۳۴ میلیون تومان خواهد بود. این عدد ممکن است بسته به نرخ ارز و تعرفهی گمرکی تغییر کند. هنوز جزئیاتی از قیمت نهایی در بازار داخلی یا زمان ورود رسمی آیفون ۱۷ در دست نیست؛ اما به نظر میرسد زمان زیادی تا ورود به بازار باقی نمانده است.
اپل نسل جدید آیفون را در چهار مدل عادی، ایر، پرو و پرو مکس معرفی کرد. هر چهار گوشی نمایشگری پرنور و پردازندهی قدرتمند دارند.
آیفون ایر متفاوتترین عضو این خانواده است که با بدنهی ۵٫۶ میلیمتری، دوربین تکی در پنل پشت و فریم تیتانیومی، خودش را از سایر مدلها متمایز میکند.
قیمت آیفون ۱۷ در بازار جهانی از ۷۹۹ دلار آغاز میشود. قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس در کانفیگ پایه به ۱٬۱۹۹ دلار میرسد.