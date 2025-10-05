En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیمار

زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران، گفت: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سراهای شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۶۷
| |
1214 بازدید
|
۴
بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیمار

چند عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر در تذکراتی بر اهمیت لایروبی کانال‌های شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان، انتفاد از بازگشت پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها باوجود همراه‌سرا‌های شهرداری و پایان پروژه میدان فتح در آبان ماه اشاره کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سوده نجفی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه اظهار کرد: لایروبی کانال‌های شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان حائز اهمیت است و آمادگی شهرداری و معاونت خدمات شهری در این خصوص ضروری است. شاید لایروبی منجر به بهبود وضعیت موش‌ها و حیوانات موذی شود و از شهرداری خواستارم به این موضوع نیز توجه کنند.

در ادامه سید محمد آقامیری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به فاز اول پروژه میدان فتح اظهار کرد: افتتاح این میدان در کاهش ترافیکی بسیار مهم بود که در چند هفته پیش چند فاز آن به بهره‌برداری رسید و در هفته جاری نیز دسترسی شمال به جنوب بزرگراه شهید سعیدی افتتاح خواهد شد. طبق وعده‌های داده شده ان‌شاءالله در آبان ماه نیز فاز پنجم که آخرین فاز است بعد از ۱۲ سال این پروژه به بهرداری می‌رسد. معاونت عمران پای کار ایستاده است.

همچنین زهرا شمس احسان عضو دیگر شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بازگشت معضل چادر زدن همراه بیماران در اطراف بیمارستان‌ها، تصریح کرد: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سرا‌های شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.

وی ادامه داد: با وجود تأسیس همراه سرا‌ها مردم کمتر از این اماکن استفاده می‌کنند؛ عدم آگاهی مردم نسبت به وجود این همراه سرا‌ها جای سوال دارد. از شهرداری انتظار داریم نسبت به ارتقاء ظرفیت اسکان و جانمایی مراکز جدید، طراحی سامانه هوشمند و اطلاع‌رسانی موثر در خصوص این اماکن اقدام کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چادر زدن همراه بیماران بیمارستانها شورای شهر شهروندان
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اجبار ساخت پناهگاه در ساختمان‌های جدید
درخواست عضو شورای شهر درباره انبارهای نفتی شهران
بازداشت یکی از اعضای شورای شهر ورامین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
حق گو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
15
3
پاسخ
خودتونو ناراحت نکنید ناف این افراد رو با چادرزنی بریدن؛همین چند وقت پیش همین افراد در خیابانهای استانهای شمالی چادر می زدند؛حالا هم اینجا
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
به جای همدلی با خانواده مریض ها نظرات غیر منطقی ارائه نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
خدا همه بیماران را شفا دهد و هر چه زودتر مشکلات این مردم در این وضعیت سخت اقتصادی کشور کاسته و تمام بشه. به هر حال مردم مشکلاتی دارند که باید بررسی و این معضل چادر زنی به خاطر کارهای درمانی و یا هر چیز دیگری برطرف شود. ولی این چادرزنی افراد به هر دلیلی در معابر عمومی شهرها به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی باعث شیوع بیماری های فراگیر هم میشود و جای تعجب هست که وزارت بهداشت با ورود به این موضوع پیشگیری نمیکند!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
2
پاسخ
حالا اینا مجبورند مطمینا پول ندارند آنهایی که میان شمال رو بدمنظره می کنند اونم تابستون با تاب شلوارک واقعا مجبور به مسافرت نیستند من خودم 8 سال مسافرت نرفتم ولی هیچ وقت حاضر نیستم اینجوری برم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۹ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۴ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005adP
tabnak.ir/005adP