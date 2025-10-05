بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیمار

زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران، گفت: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سراهای شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.

چند عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر در تذکراتی بر اهمیت لایروبی کانال‌های شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان، انتفاد از بازگشت پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها باوجود همراه‌سرا‌های شهرداری و پایان پروژه میدان فتح در آبان ماه اشاره کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سوده نجفی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه اظهار کرد: لایروبی کانال‌های شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان حائز اهمیت است و آمادگی شهرداری و معاونت خدمات شهری در این خصوص ضروری است. شاید لایروبی منجر به بهبود وضعیت موش‌ها و حیوانات موذی شود و از شهرداری خواستارم به این موضوع نیز توجه کنند.

در ادامه سید محمد آقامیری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به فاز اول پروژه میدان فتح اظهار کرد: افتتاح این میدان در کاهش ترافیکی بسیار مهم بود که در چند هفته پیش چند فاز آن به بهره‌برداری رسید و در هفته جاری نیز دسترسی شمال به جنوب بزرگراه شهید سعیدی افتتاح خواهد شد. طبق وعده‌های داده شده ان‌شاءالله در آبان ماه نیز فاز پنجم که آخرین فاز است بعد از ۱۲ سال این پروژه به بهرداری می‌رسد. معاونت عمران پای کار ایستاده است.

همچنین زهرا شمس احسان عضو دیگر شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بازگشت معضل چادر زدن همراه بیماران در اطراف بیمارستان‌ها، تصریح کرد: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سرا‌های شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.

وی ادامه داد: با وجود تأسیس همراه سرا‌ها مردم کمتر از این اماکن استفاده می‌کنند؛ عدم آگاهی مردم نسبت به وجود این همراه سرا‌ها جای سوال دارد. از شهرداری انتظار داریم نسبت به ارتقاء ظرفیت اسکان و جانمایی مراکز جدید، طراحی سامانه هوشمند و اطلاع‌رسانی موثر در خصوص این اماکن اقدام کنند.