به نظر میرسد که شیفتگی هالیوود به برگزاری رویدادهای عجیب و غیرمنتظره، بهزودی به سطح متفاوتی خواهد رسید؛ زیرا طبق گزارشها، تام کروز و آنا د آرماس در حال بررسی برگزاری مراسم ازدواجی هستند که میتواند تمام سنتها را شکسته و حتی کره زمین را هم پشت سر بگذارد.
به گزارش تابناک به نقل از رسانه Tribune، این دو ستاره سینما در حال ارزیابی ایدههایی از جمله مراسم عقد در زیر آب، هنگام چتربازی و جالبتر از همه، احتمال ازدواج در فضای خارج از جو زمین هستند.
برای تام کروز که کارنامه حرفهای او مدتها است که با بدلکاریهای جسورانه و علاقه واقعی به اکتشافات فضایی گره خورده است، این برنامههای نامتعارف میتواند بازتابی از روحیه ماجراجویانه او باشد. گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که کروز مجذوب ایده تبدیل شدن به اولین مردی است که در میان ستارگان ازدواج میکند؛ حرکتی که شهرت او را بهعنوان بیباکترین ستاره هالیوود تثبیت خواهد کرد.
گزارشها همچنین اشاره میکنند که برگزاری مراسم حین چتربازی نیز مورد بحث قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که روز بزرگ این زوج به اندازه دوران حرفهای آنها خارقالعاده خواهد بود. این گمانهزنیها پس از ماهها دیده شدن بازیگر فیلم Mission: Impossible و ستاره فیلم Blonde در رویدادهای عمومی مطرح میشود. درحالیکه هیچکدام از آنها این رابطه را بهطور عمومی تأیید نکردهاند، حضور مشترکشان به کنجکاویها و توجه شدید رسانهها دامن زده است.
ازدواج برای کروز موضوعی ناآشنا نیست. او پیش از این با میمی راجرز، نیکول کیدمن و کیتی هولمز ازدواج کرده است. در سوی دیگر، د آرماس با بازیگر اسپانیایی مارک کلوتت ازدواج کرده بود و بعدها بهخاطر رابطه پرحاشیهاش با بن افلک توجهات را به خود جلب کرد.
با وجود این شایعات، نه کروز و نه د آرماس هیچ بیانیه رسمی در مورد برنامههای ازدواج خود منتشر نکردهاند. با این حال، احتمال ازدواج در زیر آب یا برگزاری مراسم در یک فضاپیما، توجه طرفداران را حسابی به خود جلب کرده است.