معادن کشور دوباره حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمان «صادق کاظمی» رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان کرمان از کشته شدن یک کارگر در حادثهای در معدن زغالسنگ چشمه پودنه خبر داد و اظهار کرد: بررسی دقیق علت وقوع این حادثه و شناسایی احتمال قصور، در دستور کار مراجع قضائی قرار گرفته است.
وی با بیان این که این حادثه در یکی از کارگاههای معدن رخ داده است، تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دستورات لازم برای حضور کارشناسان و بازرسان اداره کار در محل حادثه صادر شده است.
رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان بر اهمیت رعایت ضوابط ایمنی در معادن تأکید کرد و گفت: ایمنی محیط کار اولین اولویت در فعالیتهای معدنی است و هیچگونه سهلانگاری در این زمینه قابل پذیرش نیست.
کاظمی افزود: دستگاه قضائی با جدیت پیگیر تعیین مسئولیت این حادثه و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نتایج بررسیهای کارشناسی و اقدامات قضائی پس از تکمیل گزارشها، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
بر اساس گزارشها، کارگر فوتشده از پرسنل واحد استخراج این معدن بوده و به نظر میرسد که رعایت نشدن نکات ایمنی علت اصلی این حادثه مرگبار بوده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که پیش از این، در ششم شهریورماه سال جاری، یک کارگر راننده در معدن مس میدوک شهربابک نیز بر اثر برخورد خودرو با یک دستگاه کامیون دامپتراک جان خود را از دست داده بود.