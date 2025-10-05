وضعیت نامشخص سربازی بیرانوند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سعید مظفری‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود علیرضا بیرانوند از امروز مشمول خدمت سربازی است و دیگر اجازه بازی در تیم تراکتور را ندارد، اظهار داشت: بیرانوند باید کار دانشگاهش را انجام دهد و تکمیل کند. مثل سایر بازیکنان که مشغول تحصیل هستند، او هم فرقی ندارد. بیرانوند در حال حاضر سرباز نیست و فقط باید وضعیت تحصیلی‌اش را مشخص کند و آن را ارائه دهد.

وی افزود: هر شخصی که روند تحصیلی‌اش نامشخص باشد یا مهلتش به پایان برسد، مشمول محسوب می‌شود. بیرانوند هم پیگیر کار دانشگاهش است و با ارائه درخواست و انتخاب واحد جدید و مشخص شدن زمان دفاع از پایان‌نامه‌اش، می‌تواند باز هم از معافیت تحصیلی استفاده کند.