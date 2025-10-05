En
وضعیت نامشخص سربازی بیرانوند

مدیرعامل باشگاه تراکتور توضیحاتی در خصوص وضعیت سربازی علیرضا بیرانوند ارائه کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سعید مظفری‌زاده درباره اینکه گفته می‌شود علیرضا بیرانوند از امروز مشمول خدمت سربازی است و دیگر اجازه بازی در تیم تراکتور را ندارد، اظهار داشت: بیرانوند باید کار دانشگاهش را انجام دهد و تکمیل کند. مثل سایر بازیکنان که مشغول تحصیل هستند، او هم فرقی ندارد. بیرانوند در حال حاضر سرباز نیست و فقط باید وضعیت تحصیلی‌اش را مشخص کند و آن را ارائه دهد.

وی افزود: هر شخصی که روند تحصیلی‌اش نامشخص باشد یا مهلتش به پایان برسد، مشمول محسوب می‌شود. بیرانوند هم پیگیر کار دانشگاهش است و با ارائه درخواست و انتخاب واحد جدید و مشخص شدن زمان دفاع از پایان‌نامه‌اش، می‌تواند باز هم از معافیت تحصیلی استفاده کند.

ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
می بینی دانشگاه آزاد چه کثافتیه؟
کاشکی تو مطب پزشکا می نوشتن از چه دانشگاهی مدرک گرفتن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
شعب دانشگاه آزاد در شهرهای بزرگ شرایط خیلی مناسبی دارند و از اساتید به نام دانشگاههای دولتی و یا فارغ التحصیلان ممتاز بهره می گیرند. در شهرستانهای کوچک و دروافتاده که در دوران جو گیری مملکت دانشگاهای آزاد و علمی کاربردی و پیام نور و غیر انتفاعی
ها مثل قارج رشد کردند وضعیت خراب است. حتی دانشگاههای دولتی شهرهای کوچک هم به دلیل افت شدید سطح علمی ورودی ها افت قابل ملاحظه ای کرده اند و همه باید نگران فارغ التحصیلان آنها باشیم
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
الان آقای دکتر بلد هست اسمش را بدون غلط املایی بنویسد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
سازمان وظیفه عمومی باید بدون ملاحظه و مطابق مر قانون عمل کند. چه بیرانوند باشد که با ادعای کمک به تیم ملی در حال کسب ثروت از این رانت عجیب و غریب است و چه غیر بیرانوند. همه می دانند که این نوع درس خواندن ها در آنگونه دانشگاهها کاملا الکی است و نهایتا یک دفاعیه صوری و یک نمره 18-17 و تمام....
حالا خوبه لب مرز نمی روند، میروند انزلی!!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
برای تمدید پروانه کسب مجبور شدم بعد از اتمام تحصیل با وضعیت تاهل برم سربازی. پروژه کسری حین انجام کار با این همه نوسانات بازار انجام دادم و تهش ۵ ماه رفتم خدمت.
بازم وضعیت من نسبت به بقیه که با ۱۸ سال سن و بدون هیچ پشتوانه ای اومده بودن خدمت بهتر بود.
حالا این طرف بره از همه گل بخوره و میلیاردی پول بگیره راست راست بچرخه خودشو دکتر خطاب کنه !؟ وضعیت نظام وظیفه اش معلوم نباشه؟؟؟؟؟؟
این ظلم نیست در حق اون جوانی که با ۱۸ سال سن بعنوان سرباز صفر وارد خدمت میشه و دو سال از عمر و جوانی اش در خدمت بی هدف سربازی تلف میشه؟؟؟ چرا برای این فوتبالیست های بی ثمرمون انقدر باید همه چیز روی روال و ويزه باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
مگه رئیس دانشگاه نگفت همچین رشته ای ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
بیرانوند رو در حال دفاع از پایان نامه تصور کردم
