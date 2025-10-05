به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ منوچهر نصیری اعلام کرد: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر افزایش سرقت از زائران در محدوده مرکزی شهر قم، پلیس آگاهی تصمیم گرفت که این موضوع را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، با تحلیل و ارزیابی دقیق تصاویر دوربینهای مداربسته که در محل وقوع سرقتها نصب شده بودند، چهرههای مظنون از دو زن که به احتمال زیاد تبعه خارجی بودند شناسایی شدند.
بازداشت مظنونین با همکاری تصاویر حرم مطهر
سرهنگ نصیری همچنین اضافه کرد: از طریق تقویت گشتزنیها و استفاده از تصاویر دوربینهای نصب شده در حرم مطهر، دو زن مظنون دستگیر شدند. این افراد در ابتدا هرگونه دست داشتن در سرقتها را رد کردند و از فاش کردن محل سکونت خود خودداری کردند. اما با تلاشهای فنی و دقیق پلیسی، محل سکونت این افراد شناسایی شد و مأموران به سرعت به آنجا اعزام شدند. در نتیجه این عملیات، دو مرد و یک زن دیگر که قصد داشتند از محل فرار کنند نیز بازداشت شدند.
کشف مقادیر قابل توجه ارز خارجی
جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین تاکید کرد: در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، دینار و همینطور پول ایرانی کشف و ضبط شد. این یافتهها نقش مهمی در اثبات فعالیتهای مجرمانه این افراد ایفا کرد.
بازداشت باند کیفبر با سوابق متعدد
به گفته سرهنگ نصیری، بررسیهای انجامشده نشان میدهد که این باند در طول سال جاری چندین بار به کشور و شهر قم سفر کرده و توانستهاند بیش از ۵۰ فقره سرقت از زائران را انجام دهند. برخی از شکات نیز موفق به شناسایی اعضای این باند شدهاند و اکنون پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی و قضایی خود است.