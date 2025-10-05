En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری باند کیف‌بر خارجی در قم

پلیس استان قم با انهدام یک باند سرقت شامل ۶ تبعه خارجی در هسته مرکزی شهر، موفق به کشف ۵۰ فقره سرقت از زائران شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۵۱
| |
548 بازدید
|
۳
دستگیری باند کیف‌بر خارجی در قم

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ منوچهر نصیری اعلام کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر افزایش سرقت از زائران در محدوده مرکزی شهر قم، پلیس آگاهی تصمیم گرفت که این موضوع را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، با تحلیل و ارزیابی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته که در محل وقوع سرقت‌ها نصب شده بودند، چهره‌های مظنون از دو زن که به احتمال زیاد تبعه خارجی بودند شناسایی شدند.

بازداشت مظنونین با همکاری تصاویر حرم مطهر

سرهنگ نصیری همچنین اضافه کرد: از طریق تقویت گشت‌زنی‌ها و استفاده از تصاویر دوربین‌های نصب شده در حرم مطهر، دو زن مظنون دستگیر شدند. این افراد در ابتدا هرگونه دست داشتن در سرقت‌ها را رد کردند و از فاش کردن محل سکونت خود خودداری کردند. اما با تلاش‌های فنی و دقیق پلیسی، محل سکونت این افراد شناسایی شد و مأموران به سرعت به آنجا اعزام شدند. در نتیجه این عملیات، دو مرد و یک زن دیگر که قصد داشتند از محل فرار کنند نیز بازداشت شدند.

کشف مقادیر قابل توجه ارز خارجی

جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین تاکید کرد: در جریان بازرسی از مخفی‌گاه متهمان، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل دلار، دینار و همین‌طور پول ایرانی کشف و ضبط شد. این یافته‌ها نقش مهمی در اثبات فعالیت‌های مجرمانه این افراد ایفا کرد.

بازداشت باند کیف‌بر با سوابق متعدد

به گفته سرهنگ نصیری، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این باند در طول سال جاری چندین بار به کشور و شهر قم سفر کرده و توانسته‌اند بیش از ۵۰ فقره سرقت از زائران را انجام دهند. برخی از شکات نیز موفق به شناسایی اعضای این باند شده‌اند و اکنون پرونده در حال طی کردن مراحل قانونی و قضایی خود است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
باند سارقان کیف بر تبعه خارجی بازداشت مظنونین ارز خارجی
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل یک تبعه خارجی در مشهد/ ۳ مظنون دستگیر شدند
دستگیری یک جاسوس در بوشهر
باند سارقان مخوف منازل منهدم شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
سوغات افاغنه رو نماینده قم دریافت کنه که در جریان جنگ 12 روزه از طرفدارهای حضور اتباع در ایران بود و میگفت حتی یک نفر هم دستگیری اتباع نداشتیم تا کی سود یک سری افراد در کشور هست که اتباع به هر قیمت و هزینه در ایران بمونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
این اتباع اسم ندارن کلا نرفتن قایم شدن وزندگی زیر زمینی شروع کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
چرا افغانها اخراج نمیشن؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۲ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ad9
tabnak.ir/005ad9