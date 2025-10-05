En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۴۴۶
بازدید: ۱۴۷۷
نظرات: ۲

عکس: تولید ملی برای آبادانی

گلخانه ظفر، بزرگترین گلخانه‌ توت فرنگی کشور است که با وسعت ۱۰ هکتار در شهرستان چناران استان خراسان رضوی راه‌اندازی شده است؛ با احداث این گلخانه که متعلق به شرکت باغداری و زراعت مشهد، از شرکت‌های زیرمجموعه‌ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول کار شده‌اند. اغلب کارگران این گلخانه زنان سرپرست خانوار و بومی منطقه چناران هستند. سود حاصل از این گلخانه، در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم صرف می‌شود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری تولید ملی توت فرنگی گلخانه‌
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹
بله در گلخانه درسته نه اینکه آب بی زبون رو ول کنید پای زمین و برید
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۸
تو این مملکته حتی گلخانه هم دولتیه !
فک کنم سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور در حد چهار پنج درصد بیشتر نباشه .
پاسخ
0
0