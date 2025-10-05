قیمت ماهی قزل‌آلا ۲.۵ برابر شد، برخی قطعی برق را مقصر می‌دانند،درحالی‌که عده‌ای دیگر نبود نهاده‌های دامی را عامل اصلی گرانی عنوان می‌کنند.

برق تابستان، قزل آلاها را کُشت

وسط تابستان قیمت هر کیلو ماهی قزل‌آلا ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود اما حالا به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ یکی از مدیران شهری با بیان اینکه روزانه قیمت ماهی قزل‌آلا ۱۰ هزار تومان گران می‌شود، می‌گوید که شاید با آغاز فصل ماهی، قیمت‌ها پایین بیاید.از دو ماه گذشته روند افزایش قیمت ماهی قزل‌آلا آغاز شده است، به‌طوری که متوسط قیمت این ماهی در عمده‌فروشی در روز دوشنبه ۷ مهر ۲۹۰ هزار تومان و در شنبه ۸ مهر به ۳۰۰ هزار تومان رسید و روز گذشته هم ماهی در مغازه ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد. یکی از پرورش‌دهندگان ماهی می‌گوید که «قطعی برق در تابستان باعث ازکارافتادن سیستم‌های هوادهی و تصفیه آب در استخرها شد.»

علاوه بر قطعی برق، نبود نهاده‌های دامی کافی و افزایش هزینه‌های تولید نقش پررنگی در نوسانات اخیر قیمت ماهی داشته است.یکی از کارشناسان حوزه شیلات قادر شمس معتقد است که گرانی‌ها ربطی به نهاده ندارد، بلکه قطعی‌های مکرر برق در تابستان باعث تلفات بالا در مزارع پرورش ماهی شده است.

در مقابل، یک فعال بازار آبزیان پدرام زرگر می‌گوید که «در هفته‌های اخیر برق به طور مداوم تأمین شده و دیگر نمی‌توان گرانی را به بی‌برقی ربط داد؛ مشکل اصلی کاهش نهاده‌های دامی و نبود حمایت از تولیدکننده است.»

کارشناسان می‌گویند که دولت باید با دادن اعتبار لازم، نهاده‌های دامی را فراهم کند و همچنین با نرخ‌گذاری و نظارت دقیق، مانع از گران‌فروشی در بازار ماهی شود.