تشریح وضعیت بهسازی ورزشگاه انقلاب کرج

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «حمیدرضا رضایی»، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شامگاه شنبه در برنامه زنده تلویزیونی ورزش البرز اظهار کرد: مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج ۲۳ هکتار است و باید در کنار استادیوم فوتبال به تمام فضا‌های این مجموعه توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بهسازی استادیوم در تمامی بخش‌ها در حال انجام است، اذعان کرد: استادیوم فوتبال انقلاب، ویترین اماکن ورزشی استان است، اما با حدود ۲۰ سال قدمت، طبیعتا نیاز به بازسازی دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه کار بازسازی استادیوم با اولویت زمین چمن، نور ورزشگاه، گیت‌های ورودی، رختکن‌ها و ... در حال انجام است، خاطرنشان کرد: برای بحث رفع مشکل پروژه ها، طبق قانون باید دوبار مزایده برگزار می‌کردیم، که همین موضوع زمان بر شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از اینکه کسی در مزایده شرکت نکرد، قانون اجازه ترک تشریفات به ما را داد، یادآور شد: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کار تأمین و نصب پروژکتور‌ها تا اواخر مردادماه طول کشید.

رضایی مطرح کرد: لازم است بدانیم که پروژه‌های عمرانی در ابتدای مهرماه سال قبل تعریف می‌شود و زمانی‌که فدراسیون مشکلات ورزشگاه را به ما اعلام کرد، اردیبهشت‌ماه بود، درست زمانی که اعتبارات برنامه‌ریزی شده بود و بودجه‌ای نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون باید دی‌ماه سال قبل، مشکلات استادیوم انقلاب را اعلام تا ردیف بودجه‌ای از همان زمان تعیین و مشخص شود، بیان کرد: در حوزه عمرانی طی این مدت؛ کف پوش ۷ سالن تعویض شده است، تعمیرات و تاسیسات ۸ سالن انجام گرفته و محوطه‌سازی و ابنیه ۵ سالن نیز اجرا شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز یادآور شد: در حال حاضر سه دکل استادیوم انقلاب به پایان رسیده و تنها تکمیل نور یک دکل باقی‌مانده که تا بازی بعدی تیم فرد البرز آن نیز تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژکتور‌های را باید سفارش داد که بعد از آماده‌سازی، بازی‌ها زیر نور و به‌شکل استاندارد برگزار می‌شود، تصریح کرد: به غیر از پروژکتورها، در زمین چمن، بخش‌های نرم‌افزاری، گیت‌های ورودی، رختکن‌ها و ساختمان هم بهسازی صورت گرفته و به احتمال زیاد از بازی بعد، می‌توانیم میزبان مسابقات باشیم.

رضایی در پایان با بیان اینکه از تمامی باشگاه‌های استان البرز حمایت می‌کنیم، گفت: امیدواریم شاهد موفقیت‌های بیش از بیش ورزشکاران استان باشیم.