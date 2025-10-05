En
یک ممنوعیت خبرساز برای دانش‌آموزان اتباع در ایران

دانش‌آموزان اتباع حق تحصیل در رشته‌های ریاضی و تجربی را ندارند.
یک ممنوعیت خبرساز برای دانش‌آموزان اتباع در ایران

به گزارش تابناک؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: دانش‌آموزان اتباع حق تحصیل در رشته‌های ریاضی و تجربی را ندارند.

درحال حاضر چند دسته از کودکان اتباع تا به این لحظه و با وجود گذشت تقریباً ۲ هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز نتوانسته‌اند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام کنند. دسته اول آن دسته از اتباع غیرمجازی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. این گروه عمدتاً زنان سرپرست خانواری هستند که کارت آمایش داشته‌اند و در سال‌های اخیر همسرانشان فوت کرده‌اند. اکنون همراه با کودکان خردسال، بی‌هیچ آینده و امیدی، توان بازگشت به افغانستان را ندارند و در مدت زمان تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز نیز نتوانسته‌اند برای روشن‌شدن تکلیفشان به کارگروه ویژه اداره اتباع مراجعه کنند.

دسته دوم، اما اتباع مجازی هستند که درگیر ناهمانگی‌ها و کشمکش‌های ارگان‌های دولتی و نهاد‌های مسئول در ثبت نام فرزندانشان هستند و به نظر می‌رسد تصمیم اتخاذ شده از سوی مسئولان برخی شهر‌ها مبنی بر عدم ثبت نام دانش‌آموزان اتباع مجاز، خلاف قانون است.

دسته سوم بازماندگان از تحصیل در میان اتباع، اتباع مجازی هستند که مادر ایرانی دارند و به اصطلاح به آنها «مادر ایرانی» می‌گویند. این دسته از اتباع علی‌رغم اینکه به ایران تعلق خونی، ژنتیکی و فرهنگی دارند؛ اما از نگاه برخی مسئولان هیچ تفاوتی با دیگر اتباع موجود در کشور ندارند و تصمیمات اتخاذ شده برای این دسته از اتباع، عمدتاً بدون درنظر گرفتن رابطه خونی آنها با ایران است.

مرداد ماه امسال بود که فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد: «دانش‌آموزان اتباع ثبت نام نمی‌شوند، مگر اینکه مجاز باشند و این سیاست دولت است.» با این وجود بعدتر یعنی ششم مهر ماه فرهادی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران، اما گفت: «یک دانش‌آموز که پدر و مادرش به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده‌اند، گناهی ندارد. اگر این دانش‌آموز به سواد و دانش مجهز شود، کمک به کشور همسایه نیز خواهد بود.»

از سوی دیگر، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرده بود: «ثبت‌نام اتباع در چهارچوب ضوابط وزارت کشور و سازمان مهاجرین انجام می‌شود و افرادی که فاقد مدارک هستند، وزارت کشور برای آنها تعیین تکلیف خواهد کرد.» به گفته کاظمی، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از اختلال در روند آموزشی ضروری است. بدیهی است حق تحصیل برای تمام کودکان حاضر در کشور چه ایرانی و چه اتباع، جنبه انسانی دارد. از سویی دیگر هرچند سیاست عدم پذیرش اتباع مجاز، سیاستی اتخاذ شده برای تعیین‌تکلیف دانش‌آموزان اتباع و در راستای توزیع عادلانه امکانات آموزشی است؛ اما در بخش کلان ماجرا، اساس حضور این دسته از اتباع باید تعیین‌تکلیف شود و هرچه زودتر باید براساس ظرفیت، توان و نیاز کشور اتباع قانونی در خاک ایران ماندگار و اتباع غیرقانونی اخراج شوند. چرا که قطع تنها یک حلقه از چرخه حذف اتباع غیرقانونی در اجتماع، به خودی خود آسیب‌زا است و می‌تواند در مراحل بعدی، آسیب‌های دیگری را برای جامعه داشته باشد.

ماجرای اتباع مجاز ساکن در مهدی‌شهر، اما حاکی از یک کج سلیقگی و البته اعمال سلیقه شخصی است. درحالی که اتباع مجاز ساکن در مهدی‌شهر چندین دهه است که در آن شهرستان زندگی می‌کنند، به دلیل درگیری پیش آمده میان یکی از اتباع ساکن در مهدی‌شهر و شهروندان آن؛ اکنون فرزندانشان از تحصیل بازمانده‌اند و درحال حاضر تمام اتباع مجاز به دلیل تخلف یک شخص مجازات می‌شوند. آنچه از منظر عقلی و قانونی بدیهی است، مجازات و برخورد با اتباع متخلف این شهرستان است و نه تمام اتباع قانونی آن شهر. مسئولان مهدی‌شهر در ابتدا از خانواده‌ها خواسته‌اند تا پرونده تحصیلی فرزندانشان را با رضایت خودشان، تحویل بگیرند و بعد به آنها گفته شده که تمام دانش‌آموزان اتباع تا پایه ششم در یک شیفت و به صورت مختلط در یک مدرسه جمع‌آوری می‌شوند و دانش‌آموزان اتباع متوسطه نیز تنها به صورت آنلاین حق تحصیل دارند. همچنین گفته شده است که دانش‌آموزان اتباع حق تحصیل در رشته‌های ریاضی و تجربی را ندارند.

اتباع غیرمجاز دانش آموز حق تحصیل رشته ریاضی تجربی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
15
پاسخ
فقط اخراج
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
هر وقت تو بلند شدی بری کار افغانی را بکنی بگو «فقط اخراج»!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
8
پاسخ
فقط اخراججججججججج...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
11
پاسخ
این حرفا چیه . مگه ما بدهکار اتباع از مجاز و غیر مجاز هستیم؟ کمک به کشور همسایه چه معنی داره؟ هر کشوری مسئول شهروندان خودش هستش
تازه اونایی که چندین دهه تو ایران هستن بیشتر به ایران بدهکارن و باید در اولیت اخراج از کشور و برگشت به کشور خودشون قرار بگیرن.
اینکه کودکان اتباع گناه دارن یا ندارن به کشور خودشون مربوطه نه کشور ما که منابع کودکان کشور خودمون رو به دیگران بدیم بخورن و کودک خودمون مدرسه دو شیفته بره
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
5
پاسخ
بسه این همه سال سهم و امکانات فرزندانمان رو اتباع خوراندید. کمی هم به فکر بچه ها و نسل های آینده باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
تاوان زاد و ولد بی وقفه و کنترل ناپذیر افغانها را کل دنیا و بیشتر از همه همسایه ها دارن می پردازند
ما چون مرزهامون در و پیکر نداره از همه بیشتر در خطر هستیم
این جماعت هنوز یاد نگرفته اند که وقتی آب و نان و مسکن و امنیت ندارند بچه تولید نکنند
حتی در ایران بطور غیر قانونی زندگی می کنند هم در حال بچه تولید کردن هستند
چون با پرداخت شیر بها زنها را عملا از خانواده هاشون می خرند فکر می کنند اگر بچه تولید نکنند در معامله ضرر کرده اند !
ما هیچ مسئولیتی در قبال این جماعت بی فرهنگ نداریم
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
چرا اینقدر مردم رو اذیت می کنید و کینه شدیدی از خودتون بر دل ملت می ذارید شما وظیفه ای در قبال اونها ندارید.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
خیلی زیادن و‌همه جا هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
ما گناه کردیم همسایه افغانستان شدیم؟ به ما چه؟ برن افغانستان
محمد هادی طهمورثی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
بیست میلیون افغانی در ایران است. اخراج همه افغانی ها چه با مجوز و کارت و چه غیرمجاز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
اگر انساننید اگر مسلماننید اگر شیعه هستید اگر انصاف و وجدان دارید اتباع رو ثبت نام نکنید نان نفروشید بهشون امکانات ندید تا برن چرا از سهم دیگران برای اونها هزینه می کنید
