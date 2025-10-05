مریم مقدس 26 سال بعد از سریال در لندن!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647\u200c\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0633\u0641\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0644\u0646\u062f\u0646 \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062c\u0627\u0630\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u06cc\u06af\u200c\u0628\u0646 \u0648 \u062a\u0627\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06cc\u062c\u060c \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\n\n\n