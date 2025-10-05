En
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد

اسرائیل مدعی شد یک جاسوس دیگر ایران را دستگیر کرده است. به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، دادستان‌های اسرائیل علیه «یاکوف پرل» (یعقوب پرل)، شهروند دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی، به اتهام جاسوسی برای ایران اقامه دعوا کرده‌اند.
پرل ۴۹ ساله، از یهودیان حسیدی است که گفته می‌شود از طرف ایران از چندین مقام نظامی و دولتی اسرائیل از جمله «هرزی‌ هالوی»، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل و «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت ملی، جاسوسی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ دادستان‌ها می‌گویند متهم عضو جنبش حسیدی «ساتمار» است و نفرت عمیقی نسبت به اسرائیل دارد، که او را وادار به تماس آنلاین با مأموران اطلاعاتی ایران کرده است.

بنا بر ادعای رسانه‌های اسرائیلی، «یعقوب پرل» تا آنجا پیش رفته که اجاره آپارتمانی در نزدیکی خانه‌های ‌هالوی و بن گویر را برای جاسوسی طولانی مدت از آنها در نظر گرفته است. پرل پس از برقراری ارتباط با مأمور اطلاعاتی ایران، چندین بار تلاش کرد تا اسرائیلی‌ها و کارگران خارجی را برای جاسوسی از طرف خود استخدام کند، اما موفق نشد. در ماه ژوئیه‌، او خود برای اهداف جاسوسی به اسرائیل نقل مکان کرد و در «بیت شمش» مستقر شد.

به گفته دادستان‌ها، پرل برای انجام مأموریت‌هایی برای اپراتور ایرانی خود به سراسر اسرائیل سفر کرده، از خانه ‌هالوی فیلمبرداری و در مورد ترتیبات امنیتی اطراف محل سکونت بن گویر اطلاعات جمع‌آوری کرده است. متهم تا آنجا پیش رفته که اجاره آپارتمانی در نزدیکی خانه‌های ‌هالوی و بن گویر را برای جاسوسی طولانی مدت از آنها در نظر گرفته است.

او همچنین اطلاعاتی در مورد سازمانی که برای حقوق نماز یهودیان در کوه معبد (تپه‌ای در بخش قدیمی شهر قدس اشغالی) فعالیت می‌کند، جمع‌آوری کرده که ظاهراً بن گویر و همسرش عضو آن هستند. مانند بیشتر جاسوسان اسرائیلی دیگر که توسط مأموران ایرانی استخدام شده‌اند، پرل برای مأموریت‌هایی که انجام می‌داد، به صورت ارز دیجیتال دستمزد دریافت کرد. او در ۴ سپتامبر دستگیر شده و در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو به جرایم کمک به دشمن در زمان جنگ، ارائه اطلاعات به دشمن با هدف آسیب رساندن به امنیت ملی و ارائه اطلاعات به دشمن که می‌تواند به نفع آنها باشد، متهم شده است.


پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) همچنین اعلام کردند که یک شهروند اسرائیلی به ظن جمع‌آوری اطلاعات برای جمهوری اسلامی در یک هتل در ساحل دریای مرده بازداشت شده است.

بر اساس بیانیه مشترک این دو نهاد امنیتی اسرائیل، مظنون ۲۳ ساله است و در زمان جاسوسی در این هتل مشغول به کار بوده و طی این مدت از محوطه‌ هتل و مناطق اطراف آن عکاسی کرده است.
به گزارش شبکه صهیونیستی اینترنشنال، پرونده این مظنون یکی از ده‌ها پرونده‌ جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی است که طی دو سال گذشته به طور علنی گزارش شده است. مقام‌های اسرائیلی تلاش‌های خود برای مقابله با جاسوسانی که به ‌صورت آنلاین از سوی عوامل ایران جذب شده‌اند، شدت بخشیده‌اند.

یک کیفرخواست جدی علیه دو شهروند اسرائیلی به نام‌های مائور کرینگل و تال عمرام که هر دو ساکن حولون هستند و اواسط هفته بازداشت شده بودند، جمعه صادر شد. اتهامات این افراد مربوط به ارتکاب جرایم علیه امنیت دولت در طول جنگ اخیر است.

پیش‌تر، پلیس اعلام کرد که دو ساکن شهر حولون را به ظن عکس‌برداری از پایگاه‌های نظامی و دیگر مکان‌ها در اسرائیل برای مأموران جمهوری اسلامی، طی چندین ماه، بازداشت کرده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، کرینگل از اواسط سال ۲۰۲۴، ده‌ها هدف مختلف را در سراسر اسرائیل به درخواست عوامل ایرانی مستندسازی کرده است. این اهداف شامل مکان‌های امنیتی و استراتژیک، و همچنین مکان‌های غیرنظامی مانند بنادر، فروشگاه‌ها، مراکز خرید، خانه‌های شخصی، مراکز عمومی، ساختمان‌های شهرداری و نهادهای دولتی و قضائی بوده است. مستندسازی بر اساس آدرس‌ها یا مختصات مشخصی انجام شده که از عوامل خارجی دریافت کرده بود.

علاوه‌ بر این، کرینگل یکی از عوامل ایرانی را در جریان خدمت ذخیره ارتش خود قرار داده و حتی آدرس پایگاه‌های مختلف ارتش که در آن‌ها خدمت می‌کرد را به او منتقل کرده است.
بر اساس بیانیه دادستانی، او همچنین به دستور عامل خارجی، از مناطق مختلف داخل پایگاه‌ها فیلمبرداری کرده و از دسترسی خود به عنوان یک سرباز فعال ذخیره سوءاستفاده کرده و حتی به درخواست آن‌ها، از ستاد سرویس امنیت داخلی (شاباک) نیز تصویربرداری کرده است.

در ادامه این اتهامات، عوامل جمهوری اسلامی از این سرباز ذخیره خواسته‌اند تا فرمانده خود در ارتش را ترور کند، در ازای آن صد هزار شِکِل به او پیشنهاد داده بودند. همچنین، از او خواسته شده بود که برای ملاقات با عوامل ایرانی به ترکیه و آذربایجان سفر کند.

اینترنشنال افزود: این دستگیری‌ها و صدور کیفرخواست‌های امنیتی، که با توجه به شرایط جنگی موجود جدی تلقی می‌شوند، بار دیگر توجه را به تهدیدات مداوم امنیتی و تلاش‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای نفوذ به ساختارهای داخلی اسرائیل جلب می‌کند. حکومت ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای مأموریت‌های اطلاعاتی و حتی طرح‌های ترور جذب کند. افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حیفا را به آنها اختصاص دهد.

در همین حال، یک تحلیلگر اسرائیلی نوشت: «تعداد جاسوسانی که ایران این‌جا جذب کرده، واقعاً دیوانه‌کننده است. و نگران‌کننده‌تر این است که چند نفر از آن‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی و خنثی نشده‌اند و هنوز فعالیت می‌کنند.»
 

