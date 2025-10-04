En
کد خبر:۱۳۳۲۳۹۷
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است

سرهنگ داگلاس مک‌گرگور، کهنه سرباز آمریکایی و از فرماندهان ارتش آمریکا در جنگ خلیج فارس و طراح عملیات نظامی آمریکا در بمباران یوگسالاوی می‌گوید جنگ در چند هفته آینده رخ می‌دهد، چرا که ارتش آمریکا نمی‌تواند در بلندمدت در حال آماده باش باشد. این نظامی آمریکایی اظهار داشت: «هدف راستین نتانیاهو ظاهراً هدف قرار دادن سران ایران و آشوب‌افکنی در کشور است... منطقه هر چقدر چندپاره‌تر شود و نزاع بیشتری در آن باشد، اسرائیل در امنیت بیشتری خواهد بود... آنها هر کاری از دستشان بر بیاید انجام خواهند داد تا رده سران را در ایران از میان بردارند... من نگرانم که این بار ما آمریکایی‌ها نیز تلفات بدهیم چون این بار ایران اصلاً خویشتنداری نخواهد کرد، ایرانیان این را نبردی موجودیتی و پایانی خواهند دانست و هرچه در توان دارند به کار خواهند گرفت...
