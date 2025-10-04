به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، معترضان غربگرا در تفلیس شامگاه شنبه با در دست داشتن پرچم اتحادیه اروپا به سمت کاخ ریاستجمهوری گرجستان تظاهرات کرده و با عبور از موانع آهنی وارد محوطه اقامتگاه رئیسجمهور این کشور شدند.
بنا بر این گزارش، معترضان در تفلیس به انتخابات شهرداریهای جاری در گرجستان به حیاط کاخ ریاستجمهوری واقع در خیابان «آتونلی» حمله کردند.
در حیاط کاخ، درگیری بین معترضان و پلیس رخ داده است و پلیس تلاش میکند با استفاده از گاز اشکآور معترضان را عقب براند.
طبق گزارش خبرنگار تاس، معترضان عقبنشینی کردند اما نیروی جدیدی تلاش کرد دوباره به ساختمان حمله و از حصار عبور کند.
قرار بود این تجمع ساعت ۴ بعد از ظهر بهوقت محلی آغاز شود. شرکتکنندگان در نزدیکی ساختمان پارلمان در خیابان روستاولی تجمع کردند، اما بعدا به میدان آزادی در همان نزدیکی نقل مکان کردند. دانشجویان از اولین ساختمان دانشگاه دولتی تفلیس ایوانه جاواخیشویلی، واقع در خیابان ایلیا چاوچاوادزه، به سمت میدان آزادی راهپیمایی کردند.
انتخابات دولت محلی روز شنبه در گرجستان برگزار میشود. شهروندان، شهرداران شهر و همچنین اعضای شورای شهر را انتخاب میکنند. مقامات گرجستان بارها به سازماندهندگان اعتراضات روز انتخابات هشدار دادهاند که تخلفات به شدیدترین شکل ممکن طبق قانون مجازات خواهد شد. «لوان خبایشویلی» رئیس سابق حزب جنبش ملی متحد که توسط «میخائیل ساکاشویلی» رئیسجمهور سابق گرجستان تاسیس شده است، و یکی دیگر از اعضای این حزب، «زویاد کوپراوا» عضو شورای شهر تفلیس پیش از این به دلیل فراخوان برای سرنگونی دولت دستگیر شده بودند.
بنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ماموران اجرای قانون برای دفع معترضان از اسپری فلفل استفاده میکنند. بر اساس این گزارش، پس از آنکه مشخص شد معترضان به سمت ورودی اقامتگاه در حرکت هستند، مدیریت شهری موانع آهنی را در ورودی آن نصب کرد.
خبرنگار ریانووستی نیز گزارش داد که واحدهای ویژه بیشتری در کاخ ریاستجمهوری گرجستان در تفلیس، جایی که معترضان موانع آهنی را شکستند، مستقر شدهاند و از ماشینهای آبپاش علیه معترضان استفاده شده است.
گرجستان این شنبه انتخابات محلی را در ۶۴ شهرداری و منطقه در سراسر کشور برگزار میکند.
پس از شمارش بیش از ۷۳ درصد آرا، کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرد که «کاخا کالادزه» نامزد حزب حاکم گرجستان و شهردار تفلیس، بیش از ۷۱ درصد آرا را به دست آورده است.
حزب حاکم رویای گرجستان پس از دادههای اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات، در هر ۶۴ شهرداری این کشور پیروز شد.
نخستوزیر گرجستان هم تجمع در مقابل کاخ ریاستجمهوری تفلیس را «جرم جنایی» خواند و گفت که شرکتکنندگان در آن «مجازات خواهند شد».