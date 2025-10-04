En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شورش در گرجستان؛ حمله معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری

طبق گزارش‌های منتشر شده، معترضان علیه نتایج انتخابات شهرداری در گرجستان، به کاخ ریاست‌جمهوری این کشور یورش بردند و شهر تفلیس را به صحنه اعتراضات خود بدل کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۹۳
| |
332 بازدید

شورش در گرجستان؛ حمله معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، معترضان غرب‌گرا در تفلیس شامگاه شنبه با در دست داشتن پرچم اتحادیه اروپا به سمت کاخ ریاست‌جمهوری گرجستان تظاهرات کرده و با عبور از موانع آهنی وارد محوطه اقامتگاه رئیس‌جمهور این کشور شدند.

بنا بر این گزارش، معترضان در تفلیس به انتخابات شهرداری‌های جاری در گرجستان به حیاط کاخ ریاست‌جمهوری واقع در خیابان «آتونلی» حمله کردند.

در حیاط کاخ، درگیری بین معترضان و پلیس رخ داده است و پلیس تلاش می‌کند با استفاده از گاز اشک‌آور معترضان را عقب براند.

طبق گزارش خبرنگار تاس، معترضان عقب‌نشینی کردند اما نیروی جدیدی تلاش کرد دوباره به ساختمان حمله و از حصار عبور کند.

قرار بود این تجمع ساعت ۴ بعد از ظهر به‌وقت محلی آغاز شود. شرکت‌کنندگان در نزدیکی ساختمان پارلمان در خیابان روستاولی تجمع کردند، اما بعدا به میدان آزادی در همان نزدیکی نقل مکان کردند. دانشجویان از اولین ساختمان دانشگاه دولتی تفلیس ایوانه جاواخیشویلی، واقع در خیابان ایلیا چاوچاوادزه، به سمت میدان آزادی راهپیمایی کردند.

انتخابات دولت محلی روز شنبه در گرجستان برگزار می‌شود. شهروندان، شهرداران شهر و همچنین اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند. مقامات گرجستان بارها به سازمان‌دهندگان اعتراضات روز انتخابات هشدار داده‌اند که تخلفات به شدیدترین شکل ممکن طبق قانون مجازات خواهد شد. «لوان خبایشویلی» رئیس سابق حزب جنبش ملی متحد که توسط «میخائیل ساکاشویلی» رئیس‌جمهور سابق گرجستان تاسیس شده است، و یکی دیگر از اعضای این حزب، «زویاد کوپراوا» عضو شورای شهر تفلیس پیش از این به دلیل فراخوان برای سرنگونی دولت دستگیر شده بودند.

بنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ماموران اجرای قانون برای دفع معترضان از اسپری فلفل استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، پس از آنکه مشخص شد معترضان به سمت ورودی اقامتگاه در حرکت هستند، مدیریت شهری موانع آهنی را در ورودی آن نصب کرد.

خبرنگار ریانووستی نیز گزارش داد که واحدهای ویژه بیشتری در کاخ ریاست‌جمهوری گرجستان در تفلیس، جایی که معترضان موانع آهنی را شکستند، مستقر شده‌اند و از ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضان استفاده شده است.

گرجستان این شنبه انتخابات محلی را در ۶۴ شهرداری و منطقه در سراسر کشور برگزار می‌کند.

پس از شمارش بیش از ۷۳ درصد آرا، کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرد که «کاخا کالادزه» نامزد حزب حاکم گرجستان و شهردار تفلیس، بیش از ۷۱ درصد آرا را به دست آورده است.

حزب حاکم رویای گرجستان پس از داده‌های اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات، در هر ۶۴ شهرداری این کشور پیروز شد.

نخست‌وزیر گرجستان هم تجمع در مقابل کاخ ریاست‌جمهوری تفلیس را «جرم جنایی» خواند و گفت که شرکت‌کنندگان در آن «مجازات خواهند شد».

اشتراک گذاری
برچسب ها
گرجستان اعتراضات تظاهرات کاخ ریاست جمهوری تفلیس اتحادیه اروپا خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری دو نفر در گرجستان با محموله اورانیوم
طرح دولت ترامپ برای مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان؛ «زنگزور» آمریکایی در راه است؟
ایران همسایه اتحادیه اروپا می شود؟
ایران با جاده ترامپ چه خواهد کرد؟
هشدار گازیِ پوتین به علی‌اف
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
اردوغان و علی‌اف ایران را دور می زنند
آدرس غلط کریدور ناتویی زنگه زور 
ارمنستان خواستار واردات گاز از ایران شد
ایران همکاری با «سازمان اقتصادی دریای سیاه» را اولویت دهد/ باکو رفت و آمد ایرانیان را دشوار کرده است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
بلندگوهایی برای سرکوب صدای معترضان؛ لیدرهایی حامی درویش، نه پرسپولیس!
خانه‌نشینی سردار آزمون با پای شکسته
حسین ماوریک؛ خلبانی که حاضر بود خاک وطن را با خونش از پوتین دشمن بشوید
امکان تشکیل «ناتوی عربی» در شرایط کنونی وجود ندارد/ اسرائیل چگونه زمین‌گیر می‌شود؟
شورش در گرجستان؛ حمله معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری
پیام هشدار آمیز فرمانده مقاومت به ارتش اسرائیل
اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد
تعطیلی مدارس نوبت صبح برخی شهرهای خوزستان
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره مساله فلسطین
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌ است!
۲۴ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند
رئیس جدید دانشگاه آزاد مشخص شد
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
تساوی‌های بدون گل خسته‌کننده/تراکتور هم برابر فولاد متوقف شد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005acD
tabnak.ir/005acD