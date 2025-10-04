برد پُرگل اینتر در بازی خانگی

به گزارش تابناک، تیم فوتبال اینتر در ادامه بازی‌های هفته ششم سری A ایتالیا و از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (شنبه) در ورزشگاه سن‌سیرو میزبان کرومونزه بود و موفق شد میهمان خود را با پیروزی پُرگا ۴ بر صفر شکست دهد.

برای نراتزوری در این بازی؛ لائوتارو مارتینس (۶)، آنگه بوان بونی (۳۸)، فدریکو دی‌مارکو (۵۵) و نیکولو بارلا (۵۸) گلزنی کردند. همچنین یک گل مانوئل آکانجی در دقیقه ۱۲ توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) رد شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

پارما صفر - لچه یک

لاتزیو ۳ - تورینو ۳

در آخرین بازی امشب؛ آتالانتا از ساعت ۲۲:۱۵ در خانه میزبان کومو خواهد بود.