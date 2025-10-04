گل تاریخی شاهزاده هری در دیدار با آینتراخت فرانکفورت

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، هری کین، ستاره انگلیسی بایرن مونیخ در دیدار حساس برابر آینتراخت فرانکفورت بار دیگر نامش را در کتاب رکوردهای بوندسلیگا ثبت کرد. کین در این بازی گل دوم تیمش را به ثمر رساند و شمار گلهایش را در شش هفته ابتدایی لیگ به عدد ۱۱ رساند — آماری که پیش از او هیچ بازیکنی در تاریخ بوندسلیگا به آن نرسیده بود.
پیش از این، سرهو گیراسی در فصل ۲۰۲۳/۲۴ و روبرت لواندوفسکی در دو فصل ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱، هر کدام در شش بازی اول فصل ۱۰ گل زده بودند. اما حالا هری کین بهتنهایی در صدر این جدول ایستاده و رکورد تازهای برای خود و بایرن ثبت کرده است.
فراتر از بوندسلیگا، آمار کین در تمام رقابتها هم حیرتانگیز است: او در تنها ۱۰ بازی رسمی فصل جاری، ۱۸ گل به ثمر رسانده — آماری در سطحی فراتر از تصور.
جالبتر اینکه هفته گذشته، در پیروزی ۴-۰ مقابل وردربرمن، کین موفق شد صدمین گل رسمیاش برای بایرن را به ثمر برساند؛ آن هم در بازی شماره ۱۰۴. هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال اروپا نتوانسته زودتر از او به ۱۰۰ گل رسمی برای یک باشگاه برسد. حتی کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند برای رسیدن به این رکورد به ۱۰۵ بازی نیاز داشتند.
بایرن مونیخ یک بار دیگر شاهد لحظهای تاریخی از مهاجم شماره ۹ خود بود — مردی که هر بار پا به توپ میشود، رکوردی تازه میسازد.