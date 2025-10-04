En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گل تاریخی شاهزاده هری در دیدار با آینتراخت فرانکفورت

هری کین در نیمه اول دیدار بایرن مقابل آینتراخت فرانکفورت گلزنی کرد تا رکوردی دیگر را بشکند. او هر بار پا به توپ می‌شود رکورد می‌شکند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۷۳
| |
694 بازدید

گل تاریخی شاهزاده هری در دیدار با آینتراخت فرانکفورت

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، هری کین، ستاره انگلیسی بایرن مونیخ در دیدار حساس برابر آینتراخت فرانکفورت بار دیگر نامش را در کتاب رکوردهای بوندس‌لیگا ثبت کرد. کین در این بازی گل دوم تیمش را به ثمر رساند و شمار گل‌هایش را در شش هفته ابتدایی لیگ به عدد ۱۱ رساند — آماری که پیش از او هیچ بازیکنی در تاریخ بوندس‌لیگا به آن نرسیده بود.

پیش از این، سرهو گیراسی در فصل ۲۰۲۳/۲۴ و روبرت لواندوفسکی در دو فصل ۲۰۱۹/۲۰ و ۲۰۲۰/۲۱، هر کدام در شش بازی اول فصل ۱۰ گل زده بودند. اما حالا هری کین به‌تنهایی در صدر این جدول ایستاده و رکورد تازه‌ای برای خود و بایرن ثبت کرده است.

فراتر از بوندس‌لیگا، آمار کین در تمام رقابت‌ها هم حیرت‌انگیز است: او در تنها ۱۰ بازی رسمی فصل جاری، ۱۸ گل به ثمر رسانده — آماری در سطحی فراتر از تصور.

جالب‌تر اینکه هفته گذشته، در پیروزی ۴-۰ مقابل وردربرمن، کین موفق شد صدمین گل رسمی‌اش برای بایرن را به ثمر برساند؛ آن هم در بازی شماره ۱۰۴. هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال اروپا نتوانسته زودتر از او به ۱۰۰ گل رسمی برای یک باشگاه برسد. حتی کریستیانو رونالدو و ارلینگ هالند برای رسیدن به این رکورد به ۱۰۵ بازی نیاز داشتند.

بایرن مونیخ یک بار دیگر شاهد لحظه‌ای تاریخی از مهاجم شماره ۹ خود بود — مردی که هر بار پا به توپ می‌شود، رکوردی تازه می‌سازد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال اروپا آلمان بوندس لیگا آینتراخت فرانکفورت بایرن مونیخ هری کین خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برد پُرگل اینتر در بازی خانگی
توقف لورکوزن، بایرن مونیخ را قهرمان کرد
بایرن مونیخ - آرسنال؛ وقت انتقام
چهارمین باخت بایرن؛ توخل بوندس‌لیگا را پراند!
واکنش جالب آلن شیرر به پیوستن هری کین به بایرن
توافق بایرن مونیخ با تاتنهام بر سر کین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abt
tabnak.ir/005abt