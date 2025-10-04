En
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ اعلام شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور ، رضا محمدی شامگاه شنبه با اعلام این خبر گفت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته‌اند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده برای کسب اطلاعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبت‌نام از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

محمدی در مورد ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: همه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، ضرورت دارد به منظور اطلاع از تاریخ و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی از صبح روز یکشنبه ۱۳ مهرماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کرده‌اند، گفت: از این تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند و بیش از ۳۷۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

محمدی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ ( آموزش رایگان ) امکان شرکت در آزمون سال آینده را ندارند و در صورت علاقه‌مندی باید در آزمون سال ۱۴۰۶ شرکت کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به پذیرفته‌شدگان توصیه کرد اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در مورد اعلام‌ ‌اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های ‌کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی را به دقت مطالعه کنند.

