عکس: از بوم نقاشی تا صفحه شطرنج ژئوپولیتیک پیام‌های پنهان نمایشگاه پیونگ‌یانگ در مسکو

نمایشگاه آثار هنری کره شمالی در مسکو، بیش از آنکه صرفاً یک رویداد فرهنگی باشد، بازتابگر شکل‌گیری مناسبات تازه‌ای میان دو کشور است که می‌تواند موازنه‌های قدرت جهانی را تغییر دهد. در شرایطی که غرب به دنبال انزوای مسکو و مهار پیونگ‌یانگ است، حضور پررنگ و نمادین این نقاشی‌ها در قلب روسیه، تصویری از همگرایی تدریجی دو بازیگر سرسخت نشان می‌دهد؛ همگرایی‌ای که بی‌تردید پیام خود را به آمریکا و متحدانش رسانده است.