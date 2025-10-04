عکس: وداع دانشگاه تهران با محمدامین کلاته

مراسم تشییع محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بر اثر انفجار کپسول هیدوژن آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران فوت شد، از ساعت ۱۰ امروز با حضور مسئولان آموزش عالی، رئیس دانشگاه تهران، معاونین این دانشگاه، خانواده مرحوم، دانشجویان و اساتید از مقابل درب این آزمایشگاه برگزار شد.