عکس: وداع دانشگاه تهران با محمدامین کلاته
مراسم تشییع محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بر اثر انفجار کپسول هیدوژن آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران فوت شد، از ساعت ۱۰ امروز با حضور مسئولان آموزش عالی، رئیس دانشگاه تهران، معاونین این دانشگاه، خانواده مرحوم، دانشجویان و اساتید از مقابل درب این آزمایشگاه برگزار شد.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.