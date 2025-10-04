En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۳۶۱
بازدید: ۶۰۲

عکس: وداع دانشگاه تهران با محمدامین کلاته

مراسم تشییع محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بر اثر انفجار کپسول هیدوژن آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران فوت شد، از ساعت ۱۰ امروز با حضور مسئولان آموزش عالی، رئیس دانشگاه تهران، معاونین این دانشگاه، خانواده مرحوم، دانشجویان و اساتید از مقابل درب این آزمایشگاه برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
مراسم تشییع جنازه محمدامین کلاته دانشگاه تهران عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.