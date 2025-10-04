بیانیه فدراسیون بسکتبال درباره یک ادعای جنجالی

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار ادعایی مبنی بر درخواست وجه از خانواده یک بازیکن جوان برای حضور در تیمی باشگاهی، قاسم کیانی، سخنگوی فدراسیون بسکتبال در این خصوص گفت: یک بازیکن جوان مدعی شده است که یک مربی بسکتبال برای حصورش در یک تیم باشگاهی از خانواده او درخواست پول کرده است. این موضوع نه اخلاقی و نه قانونی است. قاعدتا اگر این موضوع ثابت شود فدراسیون بسکتبال با فرد خاطی برخورد خواهد کرد. موضوع در حال پیگیری است و باید تحقیق شود و صحت و سقم آن مشخص شود. اعلام نشده که در بخش زنان بوده یا مردان. اگر افراد دیگری هم با این موضوع رو‌به‌رو شوند باید با فدراسیون در میان بگذارند. فدراسیون با این قضیه مخالف است و قطعا با خاطی برخورد خواهد کرد. البته باید این موضوع پیگیری شود و هر طرف که خاطی باشد پیگیری می‌شود.

بیانیه فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران

همچنین فدراسیون بسکتبال در بیانیه‌ای اعلام کرد: فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت، سلامت حرفه‌ای و اخلاق ورزشی، اعلام می‌دارد هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و انضباطی، به‌ویژه در حوزه حساس تربیت و رشد ورزشکاران نوجوان و جوان، به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و فدراسیون با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.

فدراسیون از لحظه‌ی اطلاع از این ادعا، موضوع را در دستور کار بررسی قرار داده و با حساسیت کامل از مسیر‌های قانونی و انضباطی پیگیر ماجراست. بدیهی است در صورت اثبات هرگونه تخلف، تصمیمات لازم مطابق با آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری اتخاذ خواهد شد.

در همین راستا، از تمامی خانواده‌ها، ورزشکاران و فعالان بسکتبال تقاضا داریم در صورت مشاهده‌ی هرگونه رفتار ناصحیح یا خلاف مقررات، مراتب را از طریق کانال‌های رسمی فدراسیون اطلاع دهند تا در فضایی سالم و حرفه‌ای، زمینه‌ی رشد استعداد‌های واقعی و صیانت از شأن و منزلت بسکتبال ایران فراهم شود.