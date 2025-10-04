En
ذخایر اورانیوم جهان دست این ۱۰ کشور است

در حالی که سنگ‌اندازی آمریکا و غرب برای استفاده صلح‌آمیز دیگر کشور‌ها از اورانیوم ادامه دارد، استاد دانشگاه برتر هند این ماده را «منبع حیاتی برای انرژی هسته‌ای با اهمیت استراتژیک» توصیف کرد.
ذخایر اورانیوم جهان دست این ۱۰ کشور است

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «کوشال دب» استاد دانشگاه دولتی مؤسسه فناوری هند بمبئی، ۱۰ کشور برتر دارای ذخایر اورانیوم را با استناد به یادداشت «انجمن جهانی هسته‌ای» انگلیس و کتاب ویژه «منابع، تولید و تقاضای اورانیوم» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی کرد. به گفته او، آنها دارای منابع اورانیوم قابل بازیابی تا ۱۳۰ دلار در هر کیلوگرم اورانیوم هستند. طبق شاخص رتبه‌بندی دانشگاهی کیواس (QS)، آی‌آی‌تی بمبئی دومین دانشگاه برتر هند است.

 استرالیا

استرالیا بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان را دارد، تقریباً ۱.۶۷ میلیون تن که تقریباً ۲۸ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهد.

قزاقستان

این کشور دومین ذخایر بزرگ اورانیوم را دارد و بیش از یک دهه بزرگترین تولیدکننده اورانیوم جهان بوده است. کازاتومپروم یک شرکت انرژی هسته‌ای دولتی است که بر تولید و صادرات اورانیوم جهانی تسلط دارد. قزاقستان ۸۱۳۹۰۰ تن اورانیوم دارد که ۱۴ درصد از ذخایر جهانی اورانیوم را تشکیل می‌دهد. کانادا۵۸۲۰۰۰ تُن ذخایر اورانیوم کانادا، این کشور را در رتبه سوم جهان قرار می‌دهد که در حوضه غنی آتاباسکا در ساسکاچوان متمرکز شده است. این منطقه دارای برخی از سنگ‌های معدنی اورانیوم با بالاترین عیار در جهان است که اورانیوم کانادا را بسیار ارزشمند می‌کند. کانادا همچنین یکی از تامین‌کنندگان اصلی تاسیسات انرژی هسته‌ای در سراسر اروپا و آسیا است.

نامیبیا

این کشور با ۴۹۷۹۰۰ تُن اورانیوم، تقریباً ۸ درصد از ذخایر جهانی را در اختیار دارد. صحرای نامیب محل چندین معدن بزرگ است. استخراج اورانیوم و الماس سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی آن است و «دو جواهر» نامیبیا محسوب می‌شوند.

روسیه

روسیه ۴۷۶۶۰۰ تُن ذخایر اورانیوم دارد که رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است. اگرچه بزرگترین تولیدکننده نیست، اما بخش اورانیوم روسیه ارتباط نزدیکی با صنعت انرژی هسته‌ای و پروژه‌های صادرات هسته‌ای دولتی آن دارد. روسیه همچنین از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ذخایر خارج از کشور را کنترل می‌کند.

نیجر

علیرغم بی‌ثباتی سیاسی، نیجر حدود ۳۳۶۰۰۰ تُن ذخایر اورانیوم دارد که به طور قابل توجهی به اقتصاد آن کمک می‌کند. این کشور تأمین‌کننده اصلی نیروگاه‌های فرانسه بوده است. در ژوئن ۲۰۲۵، دولت نظامی نیجر، معادن اورانیوم را ملی کرد.

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی دارای ۳۲۰۹۰۰ تُن ذخایر است که عمدتاً به عنوان محصول جانبی استخراج طلا در این کشور است. چینذخایر اورانیوم چین حدود ۲۷۰۵۰۰ تُن است که در خدمت صنعت انرژی هسته‌ای این کشور قرار دارد، اما همچنان برای تأمین نیاز روزافزون خود به انرژی هسته‌ای، نیاز به تأمین اورانیوم از خارج از کشور دارد.

برزیل

برزیل ۱۶۷۸۰۰ تُن ذخایر دارد که در معدن کیتیته در باهیا متمرکز شده است. به رغم قابل توجه بودن ذخایر اورانیوم برزیل، سطح تولید این کشور به دلیل چالش‌های نظارتی و زیرساختی نسبتاً پایین است.

مغولستان

مغولستان با ۱۴۴۶۰۰ تُن، دهمین کشور دارای بیشترین ذخایر اورانیوم جهان است؛ ذخایری که عمدتاً توسعه نیافته است، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این کشور بین روسیه و چین، توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

