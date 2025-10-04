En
واکنش فیفا به ویزا ندادن به کادر ۹ نفره ایران

وزارت خارجه آمریکا با رد درخواست ویزای هیئت ۹ نفره فوتبال ایران شامل مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی، امکان حضور آنها در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ واشنگتن را منتفی کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فرمان اجرایی ترامپ برای رویدادهای ورزشی بزرگ استثنا قائل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۰۲
واکنش فیفا به ویزا ندادن به کادر ۹ نفره ایران

به گزارش تابناک؛ سایت آمریکایی اسپورت بیزینس ژورنال نوشت: وزارت امور خارجه ایالات متحده درخواست ویزا برای یک هیئت رسمی ایرانی برای شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که قرار است در ۵ دسامبر در مرکز کندی در واشنگتن دی سی برگزار شود را رد کرده است.

دولت ایالات متحده برای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، امیر قلعه‌نویی مربی تیم و هفت عضو دیگر فدراسیون که به دنبال شرکت در قرعه‌کشی هستند، ویزا صادر نکرده است.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل امسال فرمانی اجرایی صادر کرد که سفر شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران به این کشور را ممنوع می‌کرد، اما در این فرمان برای رویداد‌های ورزشی مهم استثنا قائل شده بود که به طور خاص به جام جهانی و المپیک اشاره داشت.

ویکتور مونتاگلیانی، معاون رئیس فیفا و رئیس کونکاکاف در لندن گفت که نگران این نیست که با وجود محدودیت‌های کشور میزبان، تیم ملی ایران نتواند در جام جهانی تابستان آینده در ایالات متحده بازی کند.

او گفت که محل برگزاری مسابقات ایران توسط قرعه‌کشی دسامبر تعیین خواهد شد، نه ملاحظات ژئوپلیتیکی. مونتاگلیانی در بخش بعدی گفت: ما از هر سه دولت ایالات متحده، کانادا و مکزیک تضمین‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه تیم‌های واجد شرایط اجازه ورود و شرکت در مسابقات را خواهند داشت. با تمام احترامی که برای رهبران فعلی جهان قائلم، فوتبال بزرگتر از آنهاست و فوتبال از رژیم و دولت و شعار‌های آنها جان سالم به در خواهد برد.

مونتاگلیانی همچنین به احتمال ممنوعیت فدراسیون فوتبال اسرائیل از مسابقات بین‌المللی اشاره کرد و گفت که هرگونه تصمیمی از این دست به یوفا مربوط می‌شود تا خود فیفا.

درخواست ویزا دولت ایالات متحده آمریکا هیات رسمی ایران فرمان اجرایی ترامپ رویدادهای ورزشی
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
