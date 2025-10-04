کشف گنج یک میلیون دلاری ۳۰۰ ساله

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، یک مجله آمریکایی از کشف گنجی گرانبها به ارزش بیش از یک میلیون دلار در اعماق اقیانوس اطلس پس از گذشت بیش از ۳۰۰ سال خبر داد.
بنابر گزارش نشریه آمریکایی، شماری از غواصان در آمریکا موفق شدند گنجی شامل سکههای طلا و نقره را به ارزش بیش از یک میلیون دلار که متعلق به ۳۱۰ سال پیش بود، از بقایای ناوگان کشتیهای غرق شده پیدا کنند
طبق این گزارش، در ژوئیه ۱۷۱۵، یازده کشتی که از کوبا راهی اسپانیا بودند، با توفانی شدید در نزدیکی سواحل فلوریدای آمریکا روبرو شدند. این کشتیها که حامل سکه و جواهرات بودند، در اعماق اقیانوس اطلس غرق شدند که سبب جان باختن بیش از یک هزار نفر شد. بقای این کشتیهای غرق شده که با نام «ناوگان گنج» شناخته میشود، از آن زمان تا کنون به عنوان منبعی جذاب شناخته میشد.
حال پس از ۳۱۰ سال از آن واقعه، غواصان آمریکایی میگویند توانستهاند بیش از یک هزار سکه طلا و نقره را از این کشتیهای غرق شده به دست بیاورند. شرکتی که حق انحصاری عملیات جستجو و کشف این ناوگان را به دست آورده و با نام «ناوگان ۱۷۱۵- جواهرات ملکه» فعالیت میکند، اعلام کرد غواصان این شرکت بیش از یک هزار سکه طلا و نقره را که قرنها پیش در مستعمرات اسپانیا یعنی بولیوی، مکزیک و پرو ضرب شدهاند را یافته است. ارزش این سکهها حدود یک میلیون دلار تخمین زده میشود.
طبق گزارش این نشریه آمریکایی، از لحاظ فنی این گنج پیدا شده متعلق به «دادگاه منطقهای ایالات متحده» است و ایالت فلوریدای آمریکا میتواند تا ۲۰ درصد آن را بردارد و مابقی آن بین پیدا کنندگان این گنج تقسیم میشود.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس نیز با اعلام این خبر نوشت: این گنچ متعلق به فلوریداست. طبق گزارش این خبرگزاری، طبق قانون فلوریدا، هر گنج پیدا شده و یا آثار باستانی یافت شدهای که در زمینها و یا آبهای متعلق به این ایالت رها شده باشند، متعلق به این ایالت هستند؛ اما این ایالت میتواند مجوزهایی را برای افراد دارای صلاحیت و یا شرکتها برای پژوهش و یا کشف منابع باستانی صادر کند و یابندگان میتوانند در پی مذاکراتی که از قبل با مقامات ایالت دارند، بیشتر گنج را تصاحب کنند. طبق اعلام آسوشیتد پرس، بنابر قوانین ایالت فلوریدا، تا ۲۰ درصد از مواد باستانی کشف شده برای موارد پژوهشی و یا نمایشهای عمومی نگه داری میشود و ۸۰ درصد مابقی نیز میتواند میان یابندگان آن تقسیم شود