جایگزین سریال جومونگ مشخص شد

سریال کره‌ای «امپراطور بادها» از پنج‌شنبه روی آنتن شبکه تماشای تلویزیون رفت.
به گزارش تابناک، این مجموعه درام تاریخی و اکشن، به قلم وان-کیو چوی و جین-اوک جئونگ نوشته شده و ادامه‌ای بر داستان «جومونگ» است؛ به همین دلیل به «جومونگ ۲» هم شناخته شده است. داستان سریال «امپراطور بادها» سال‌ها پس از ماجرا‌های جومونگ روایت می‌شود و زندگی سومین پادشاه گوگوریو، موهیول را به تصویر می‌کشد؛ پادشاهی که از همان ابتدای تولدش با پیشگویی‌های منفی رو‌به‌رو شد و به خاطر همین سرنوشت، توسط پدرش، پادشاه یوری، رانده و به غار گیرین که آرامگاه پادشاه اول جومونگ است، تبعید شد.

در این سریال، بازیگرانی، چون سونگ ایل گوک، پارک‌گان هیوک، کیم سانگ هو، چوبی جونگ وون، کیم جونگ هوا،‌ایم جونگ ایون، کیم ونگ جونگ، کیم میونگ سو، لی سی یانگ، هان جین هی، کیم وون هیو و پارک سانگ ووک نقش‌آفرینی می‌کنند. امپراطور باد‌ها هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود. 

