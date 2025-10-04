به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یوسف بهارلو در حاشیه مراسم جشن غنچه‌ها در خصوص پروژه مهر گفت: پروژه مهر امسال براساس شعار دولت که توسعه عدالت آموزشی بود و جنگ اخیر، مهر متفاوتی با شعار «برای ایران، برای مدرسه، عدالت آموزشی» بود.

در منطقه شهر قدس، قبل از آغاز سال تحصیلی، تمام بررسی‌ها و تحلیل‌ها حاکی از این بود که در چند منطقه، مدارس سه شیفته خواهیم داشت، اما با نهضت بزرگ مدرسه سازی که در کشور رخ داد، امسال مدارس سه شیفته نداشتیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار کلاس، تراکم بالای ۳۵ نفر داشتند که به نحو شایسته‌ای اکنون ۵۰۰۰ کلاس درس به زیر ۳۵ نفر کاهش پیدا کرد افزود: این کاهش تراکم به کیفیت آموزش در کلاس‌های درس کمک خواهد کرد و کیفیت آموزشی را بالا خواهد برد.

بهارلو با بیان اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش آموز در شهرستان‌های استان تهران تحصیل می‌کنند ادامه داد: امروز میزبان این کار بزرگ و ملی هستیم؛ جشنی که نوآموزان به صورت همزمان اولین گام‌های یادگیری را در کشور برمی‌دارند.

وی با بیان اینکه در شهرستان‌های استان تهران، سال گذشته ورودی پایه اول ۹۱ هزار دانش آموز بود و امسال تا این لحظه ۷۲ هزار ورودی پایه اول هستند که نسبت به سال گذشته کاهش ۲۰ هزار نفری جمعیت دانش‌آموزی را بدلیل موالید ایرانی داشتیم ادامه داد: روند ثبت نام دانش آموزان هنوز ادامه دارد و تا یک هفته یا نهایت دو هفته دیگر آمار نهایی می‌شود.

بدلیل آنکه نوآموزان با تاخیر دو هفته‌ای آموزش را شروع می‌کنند، روند ثبت نام این دانش آموزان و آمار نهایی دو هفته آینده نهایی می‌شود.

ثبت نام دانش آموزان اتباع

بهارلو با بیان اینکه سال گذشته بیشترین دانش‌آموز اتباع را در سطح کشور با ۱۴۹ هزار دانش آموز داشتیم گفت: تا این لحظه ۵۳ هزار دانش آموز اتباع ثبت نام کردند؛ البته روند ثبت نام دانش آموزان اتباع با شیوه نامه جدید وزارت کشور فعلاً ادامه دارد و انتظار می‌رود که آمار ثبت‌نام این دانش‌آموزان بیشتر شود.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد فضای آموزشی در شهرستان‌های استان تهران و استان تهران در حال ساخت است افزود: در مجموع بیش از ۴۰۰ پروژه تعریف شده و در شهر قدس قرار است در یک فرایند سه ساله ۱۰۵ مدرسه ساخته شود که این حجم از پروژه‌ها هیچ وقت اتفاق نیفتاده است.

بهارلو با بیان اینکه فاصله زیادی تا شاخص‌های آموزشی که در برنامه هفتم پیشرفت ایران اسلامی به آن اشاره شده، داریم ادامه داد: در حوزه نیرو‌های کیفیت بخشی، پرورشی، مشاور، مربی تربیت بدنی، نیرو نیاز داریم.

اینکه امسال نیرو‌های ماده ۲۸ وارد آموزش و پرورش شدند، با مجاهدت وزیر آموزش و پرورش و پیگیری‌های ایشان بود که کاری نشدنی، اتفاق افتاد تا این تعداد از افرادی که قبول شده بودند تشکیل پرونده دادند و فرایند مصاحبه‌هایشان انجام شد. خیلی از این افرادی که قبول شده بودند ساماندهی کردیم و به کلاس‌های درس ابلاغ زدیم و در حال حاضر مشغول تدریس هستند.

وی اظهار کرد: هیچ کدام از کلاس‌های درس امروز خالی از معلم نیستند و همه کلاس‌های درس معلم دارند، اما طی یک هفته آینده، بحث نیاز نیروی انسانی را دقیق برآورد و اعلام می‌کنیم.

بهارلو گفت: به لحاظ میانگین فضا‌های آموزشی، استان ۲۸ کشور بودیم؛ بعد از گذشت یک سال از دولت چهاردهم، رتبه شهرستان‌های استان تهران و استان تهران هفت پله ارتقاء پیدا کرد. امروز ما استان بیست و یکم به لحاظ سرانه فضای آموزشی هستیم، انتظار داریم با پروژه‌هایی که در دست ساخت است، این رتبه در بین استان‌های کشور بهتر شود.