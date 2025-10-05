چرا تعریف آکادمیکی از اسرائیل نداریم؟/چون نگاه اروپایی بر ما حاکم است

در استعمار شهرک‌نشین عده‌ای به خاک یک‌کشور وارد شده و به مرور نقطه به نقطه جلو می‌روند و با بومی‌های آن‌سرزمین می‌جنگند؛ همان‌کاری که آمریکا انجام داد و به‌مرور کل آمریکای شمالی را گرفتند. چون این‌نمونه موفق از آب درآمد، اسرائیل را علم کردند که این هم نمونه همان‌بحث انسان سفیدپوست غربی است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، به‌تازگی فیلم گفتگویی از سید جواد میری در فضای مجازی منتشر شده که به نکات جالبی درباره جامعه‌شناسی رژیم صهیونیستی و ایران می‌پردازد.

میری به‌عنوان جامعه‌شناسی که تمرکز خود را بر مطالعه متفکران مسلمان گذاشته در پاسخ به این‌سوال که چرا در ایران یک‌تعریف آکادمیک از رژیم صهیونیستی وجود ندارد، می‌گوید اسرائیل تنها کشوری است که مرز ندارد؛ بلکه جبهه دارد و این، یکی از شاخصه‌های مهم استعمار از نوع سِتِلمنت (شهرک‌نشین) است که نمونه بارز و مهم آن در دنیا آمریکاست.

وی در ادامه می‌آید در استعمار شهرک‌نشین عده‌ای به خاک یک‌کشور وارد شده و به مرور نقطه به نقطه جلو می‌روند و با بومی‌های آن‌سرزمین می‌جنگند؛ همان‌کاری که آمریکا انجام داد و به‌مرور کل آمریکای شمالی را گرفتند. چون این‌نمونه موفق از آب درآمد، اسرائیل را علم کردند که این هم نمونه همان‌بحث انسان سفیدپوست غربی است. به این‌گونه تشکیل کشور دادن می‌گویند ستلمنت کلونیا (کلونی شهرک‌نشین) که ریشه‌اش در همان انسان سفیدپوست اروپایی است.

یکی از سوالاتی که میری در گفتگوی خود مطرح می‌کند، این است که «مگر می‌شود شما دشمنی به این‌قدرت داشته باشی اما تعریف آکادمیکی از آن نداشته باشی؟» و در پاسخ می‌گوید: تعریف آکادمیک وقتی انجام می‌شود که اساتید دانشگاهی شما که جامعه‌شناسی تدریس می‌کنند، چنین‌پدیده‌ای را درس بدهند. اما این‌کار را نمی‌کنند. چرا؟ چون فضای یورو سنتریک بر دانشگاه‌های ما سیطه دارد و نگاه اروپایی بر متون درسی ما حاکم است.

با توجه به سخنان میری شاید بتوان حکمت موضع‌گیری‌ها و سخنان چندسال اخیر صادق زیباکلام را به‌عنوان یک‌استاد علوم سیاسی ایرانی را در دانشگاه‌های کشور درک کرد!