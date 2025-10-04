لیزبث برتون مادر ۳۶ ساله در حالی که به دهان دختر ۴ ماهه اش چسب زد و دست های او را از پشت بسته بود صورت او را بر روی یک قابلمه آب جوش نگاه داشت که باعث کنده شدن پوست صورت این دختر بچه شده است.البته او ادعا می کند که دخترش را بر روی یک دستگاه بخار ساز نگاه داشته و نه یک قابلمه.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ او با اتهام شکنجه فرزندش رو به رو است که در صورت اثبات می‌تواند باعث محکومیت او به حبس ابد شود.

او اکنون در زندان سالت لیک سیتی در ایالت یوتای آمریکا بازداشت است. دختر او به بیمارستان اطفال فرستاده شده است و تحت درمان قرار دارد.

چند استخوان این دختر ۴ ماهه شکسته است و با خونریزی مغزی هم رو به رو است و البته آسیب‌های دیگری هم دیده است.

البته پدر این دختر بچه ادعا کرده است که همسرش به او گفته است: «قصد درمان فرزندش را داشته است. وقتی با دستمال صورت او را تمیز می‌کرده است پوست دختر بچه کنده شده است.»

این پدر ادامه داده است که وقتی از همسرش پرسیده است «چرا به دهان فرزندشان چسب زده است؟» او در جواب گفته است: «چون دخترشان فریاد می‌زده است.»

این پدر هم چنین ادعا کرده است یک بار مشاهده کرده است که همسرش یک بطری را در دهان فرزندشان فرو کرده است تا او شیری را که خورده است بالا بیاورد و این باعث شده است دخترشان برای لحظاتی نتواند نفس بکشد. او ادعا کرده است علت تمام این مسائل این بوده که همسرش آرزو داشته است که فرزندشان پسر باشد و نه دختر.