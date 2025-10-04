En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موسوی: پلیس مظهر اقتدار نرم است، نه زور بازو

سرلشکر موسوی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه است که با بهره‌گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند در تقویت امنیت و اعتماد عمومی نقش بی‌بدیل ایفا کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۴۸
| |
3 بازدید
موسوی: پلیس مظهر اقتدار نرم است، نه زور بازو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن تبریک هفته فرماندهی انتظامی گفت: نقش‌آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصه‌های مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲روزه نماد توانمندی روز افزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است. 

متن کامل پیام سرلشکر موسوی بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عالیقدر سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی که یادآور مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های پلیس شجاع غیور و انقلابی کشور است را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانواده‌های صبور و ایثارگر این فرماندهی مقتدر و مردمی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

فراجا امروز مظهر پلیس جامعه محور مردم پایه و در تراز انقلاب اسلامی است که با بهره گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند، نه تنها به مردمی سازی امنیت و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک کرده بلکه در تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز نقش بی بدیل ایفا نموده است.

نقش آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصه‌های مأموریتی از دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر جنگ ترکیبی و تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان مستکبر آن به‌ویژه آمریکای جنگ افروز تا شناسایی و دستگیری مزدوران و عوامل نفوذ و جاسوسی بیگانه پیشگیری هوشمند از جرم و مقابله با ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر تأمین امنیت مرز‌ها و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی نماد توانمندی روز افزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است.

از نقاط قوت فراجا هم افزایی و تعامل راهبردی با سایر نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی است که ظرفیت بازدارندگی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داده و امنیت پایدار را به یک مطالبه محقق شده برای مردم عزیز کشور بدل ساخته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد نام و خاطره شهدای والامقام فرماندهی انتظامی و تجلیل از خانواده‌های مکرم آنان توفیقات روزافزون جنابعالی و همه کارکنان خدوم فراجا در مسیر تحقق اهداف گام دوم و مسیر تمدن سازی انقلاب، تعمیق اقتدار نرم و افزایش تاب آوری اجتماعی تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل تعالى فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از خداوند متعال خواستارم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ستادکل نیرو‌های مسلح فرماندهی انتظامی دفاع مقدس جنگ ۱۲ روزه احمدرضا رادان سرلشکر موسوی
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aZs
tabnak.ir/005aZs