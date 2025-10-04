En
آغاز مراسم تشییع دانشجوی فقید دانشگاه تهران

مراسم تشییع دانشجوی فقید دانشکده فنی دانشگاه تهران امروز با حضور مسئولان عالی آموزش عالی و خانواده دانشگاهیان از مقابل این دانشکده تشییع شد.
آغاز مراسم تشییع دانشجوی فقید دانشگاه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم تشییع محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بر اثر انفجار کپسول هیدوژن آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران فوت شد، از ساعت ۱۰ امروز با حضور مسئولان آموزش عالی، رئیس دانشگاه تهران، معاونین این دانشگاه، خانواده مرحوم، دانشجویان و اساتید از مقابل درب این آزمایشگاه تشییع شد.

بر اساس اعلام دکتر محمد حسین امید، رییس دانشگاه تهران، با توجه به تلاش‌های علمی ویژه محمدامین و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مسئولین دانشگاه و دستور مساعد ریاست شورای شهر، مهندس چمران، پیکر این دانشجوی نخبه امرز در قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

حوالی ساعت ۱۴:۳۰ پنجشنبه ۱۰ مهرماه، در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تعویض کپسول گاز هیدروژن منجر به بروز حادثه و آتش‌سوزی شد. با اندوه و تاسف بسیار، در این سانحه یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فوت و دو دانشجوی دیگر دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب است و پس از مداوای اولیه در محل، برای مراقبت‌های بعدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
5
پاسخ
خدا رحمتش کنه و به خانواده صبر بده ولی باید پیگیری بشه که چرا این اتفاق افتاده تا خدای نکرده تکرار نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
حیف و صد حیف
توربو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
خدایا چقدر سخته ، یه عمر بچه با این کیفیت بزرگ کنی بعد اینطوری بشه ، جیگرم سوخت
