آغاز مراسم تشییع دانشجوی فقید دانشگاه تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم تشییع محمدامین کلاته، دانشجوی نخبه کارشناسی ارشد مهندسی مواد که روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه بر اثر انفجار کپسول هیدوژن آزمایشگاه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران فوت شد، از ساعت ۱۰ امروز با حضور مسئولان آموزش عالی، رئیس دانشگاه تهران، معاونین این دانشگاه، خانواده مرحوم، دانشجویان و اساتید از مقابل درب این آزمایشگاه تشییع شد.

بر اساس اعلام دکتر محمد حسین امید، رییس دانشگاه تهران، با توجه به تلاش‌های علمی ویژه محمدامین و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مسئولین دانشگاه و دستور مساعد ریاست شورای شهر، مهندس چمران، پیکر این دانشجوی نخبه امرز در قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

حوالی ساعت ۱۴:۳۰ پنجشنبه ۱۰ مهرماه، در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تعویض کپسول گاز هیدروژن منجر به بروز حادثه و آتش‌سوزی شد. با اندوه و تاسف بسیار، در این سانحه یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فوت و دو دانشجوی دیگر دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب است و پس از مداوای اولیه در محل، برای مراقبت‌های بعدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.