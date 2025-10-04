قیمت طلا امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا امروز شنبه 12 مهر 1404 با کمی اصلاح نسبت به هفته گذشته کار خود را آغاز کرد اما انرژی لازم برای افزایش قیمت را گرفته است.

قیمت طلا صبح امروز شنبه 12 مهر ماه در نخستین روز کاری هفته مشخص شد. قیمت طلا نسبت به روزهای آخر هفته قبل کمی افت داشته است اما تحلیلگران معتقدند که این افت موقتی است و طلا خود را برای جهش‌های بیشتر آماده می‌کند.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا امروز شنبه 12 مهر ماه در بازار تهران در حدود قیمتی 11 میلیون تومان نوسان می‌کند. روز گذشته برای دقایقی قیمت طلای 18 عیار به 10 میلیون و 900 هزار تومان هم رسید اما خیلی زود دوباره به کانال 11 میلیونی بازگشت.

در حال حاضر و در نخستین روز کاری هفته، قیمت هر گرم طلا 11 میلیون و 10 هزار تومان است که نسبت به قله قیمتی خود در روز گذشته حدود 200 هزار تومان افت کرده است.

انس جهانی طلا آرام آرام تا 3900 دلار

قیمت جهانی طلا که یکبار تا قله قیمتی 3900 دلار پیش رفت، اندکی عقب نشست و به محدوده 3880 دلار رسید. همزمان با این اصلاح قیمتی، انس جهانی دوباره روند صعودی در پیش گرفته و با سرعت اندک رو به بالا می‌رود.

در حال حاضر انس جهانی طلا 3886 دلار است که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته 2 دلار افزایش پیدا کرده است.

