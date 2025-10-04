به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ حیدر افسری سرپرست تیم گل‌گهر سیرجان بعد از بازی برابر پرسپولیس گفت: «حق ما گرفتن سه امتیاز از این بازی بود و متاسفانه در آن صحنه منجر به پنالتی، دروازه‌بانما کمی بی‌احتیاطی کرد. فکر می‌کنم زرنگی مهاجم پرسپولیس بود که توانست آن پنالتی را بگیرد و پنالتی هم بود. منتها درباره آن صحنه وقت‌های تلف شده نمی‌توان با قاطعیت گفت پنالتی بوده یا نبوده. فکر می‌کنم بهتر است کارشناسان نظر بدهند.»

افسری در ادامه گفت «در 6 هفته که از لیگ سپری شده، ما سه گل دریافت کردیم که هر سه گل از روی نقطه پنالتی بوده است. کادر فنی باید دلایل این موضوع را بررسی کنند. یک جاهایی بی‌احتیاطی و یک جاهایی هم اشتباه داوری باعث این اتفاق شده است.»

سرپرست گل گهر در پایان به اینکه آیا با حضور مهدی تارتار در پرسپولیس موافقت خواهد شد یا نه، پاسخ داد: «اگر پیشنهادی بیاید، شخص تصمیم گیرنده نیست. و هیئت مدیره باید نظر بدهد. قطعا تصمیمی اتخاذ خواهد شد که به نفع باشگاه و به نفع آقای تارتار باشد.»