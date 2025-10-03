ماجرای ورود اولین خودروی تسلا به تهران چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،تصویری از یک خودروی تسلا در حال سوختگیری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در فضای مجازی دست به دست می شود که کنجکاوی پایتخت نشینان را برانگیخته و برای برخی ها بحث برانگیز شده است. اما اصل ماجرا چیست؟

سیامک شادکام، مدیر روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد دراین باره می گوید: یک گردشگر ترکیه ای که از مرز ارومیه وارد ایران شده و حالا به تهران رسیده است، با مشکل فنی مواجه می شود و بعد از پرس و جو به منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد مراجعه می کند.

او می‌افزاید: همکارانم وقتی از مشکل فنی مطلع شدند ماشین را به ایستگاه شارژ برقی واقع در اراضی رساندند و یک ماشین هم در اختیار این توریست قرارداده شد تا به هتل برود و تا زمان اتمام شارژ در هتل محل اقامتش استراحت کند. این خودرو حدود ۴-۵ ساعت مهمان منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد بود و پس از شارژ کامل گردشگر ترک آن را تحویل گرفت و از زحمات و همدلی همکارانم و مهمان نوازی ایرانی ها قدردانی کرد.