دستگیری یک اسرائیلی دیگر به ظن جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک، طبق اعلام پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم (شین بت)، یک اسرائیلی ۲۳ ساله که در هتلی واقع در نزدیکی دریای مرده کار می‌کرد، به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده است.به نوشته وبگاه روزنامه تایمز اسرائیل، این فرد مظنون به جمع‌آوری اطلاعات با عکاسی از محوطه هتل و مناطق اطراف آن برای مأموران ایرانی است. طبق این گزارش، تحقیقات در حال انجام است و جزئیات بیشتری در مورد نحوه استخدام، روش‌های ارتباطی یا وظایف خاص او هنوز منتشر نشده است.

تایمز اسرائیل نوشت: این پرونده بخشی از روند گسترده‌تر جاسوسی ایران در اسرائیل است که در دو سال اخیر ده‌ها مورد از آن‌ها افشا شده و اغلب از طریق استخدام آنلاین صورت می‌گیرد.اوایل همین هفته نیز پلیس اسرائیل اعلام کرد دو ساکن شهر حولون را به اتهام عکسبرداری از پایگاه‌های نظامی و نقاط مختلف برای عوامل ایرانی در طول چند ماه بازداشت کرده است.مقامات امنیتی اسرائیلی، به‌ویژه سازمان شین‌بِت و پلیس، به‌طور مرتب هشدار داده‌اند که ایران از راه‌های فضای مجازی برای جذب افراد در داخل اسرائیل استفاده می‌کند. تامیز اسرائیل مدعی شد: یکی از روش‌های رایج این است که عاملان ایرانی پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی درست می‌کنند، خود را به‌عنوان کارفرما، واسطهٔ مشاغل، یا هر نقش دیگری معرفی می‌کنند تا اعتماد افراد را جلب کرده و بعد آن‌ها را برای جمع‌آوری اطلاعات – مثلاً عکس‌برداری از اماکن حساس یا تحقیق دربارهٔ محل‌ها – استخدام کنند.همزمان رسانه‌های صهیونیستی از «گسترش نگران‌کننده» فعالیت‌های جاسوسی تهران سخن می‌گویند و این را نشانه‌ای از «جنگ سایه» ایران علیه تل‌آویو توصیف می‌کنند.

از ابتدای سال جاری میلادی، رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰ مورد دستگیری شهروندان خود را به اتهام همکاری با عوامل ایرانی گزارش کرده است. این افراد، اغلب افرائ عادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و در ازای مبالغ ناچیز مالی جذب شده‌اند، مأموریت‌های اطلاعاتی ساده‌ای مانند عکاسی از پایگاه‌های نظامی یا خانه‌های مقامات را بر عهده داشته‌اند. این روند، که از ژانویه شتاب گرفته، نشان‌دهنده استراتژی هوشمندانه ایران در بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه اشغالی است.دستگیری‌ها از ابتدای سال میلادی تاکنونژانویه ۲۰۲۵: دو سرباز ذخیره ارتش رژیم (یوری الیاسفوف و گئورگی آندرییف، هر دو ۲۱ ساله) به اتهام افشای اطلاعات حساس سیستم دفاع موشکی «گنبد آهنین» در ازای مبالغی تا ۵۰ دلار دستگیر شدند. این پرونده، که به عنوان یکی از جدی‌ترین نفوذها توصیف شده، پرده از آسیب‌پذیری عمیق ساختار دفاعی صهیونیست‌ها برداشت.می ۲۰۲۵: دو اسرائیلی به اتهام جمع‌آوری اطلاعات در نزدیکی خانه وزیر جنگ رژیم، یسرائیل کاتز، در شهر کفر عاهیم بازداشت شدند.ژوئن ۲۰۲۵ (در اوج جنگ با ایران): دو یهودی اسرائیلی، از جمله یک نوجوان ۱۳ ساله، به اتهام جاسوسی برای تهران دستگیر شدند. نوجوان مذکور مأموریت عکاسی از خانه وزیر خارجه رژیم و سیستم «گنبد آهنین» را دریافت کرده بود. همزمان، سه نفر دیگر، از جمله ساکن حیفا که عروس آینده نتانیاهو را تعقیب و عکس‌های او را به عوامل ایرانی ارسال کرده بود، بازداشت شدند. به ادعای منابع اسرائیلی، این افراد هزاران دلار از طریق رمزارز دریافت کرده بودند، که بر کارایی روش‌های مالی ایران تأکید دارد.

ژوئیه ۲۰۲۵: یک زوج ۳۰ ساله از شهر رآننا به اتهام جاسوسی دستگیر شدند، که این رویداد بیش از ۲۰ دستگیری مشابه را برجسته کرد. همچنین، دو جوان ۱۸ و ۲۰ ساله از تیبریاس (یونی سگال و عمری میزاهی) به اتهام توطئه برای ترور یک «شخصیت ارشد» صهیونیستی و برنامه‌ریزی برای آموزش تیراندازی در ایران بازداشت شدند. یدیعوت احارانوت در آن زمان مدعی شد که عوامل ایرانی به آن‌ها وعده پناهندگی و پاداش مالی داده بودند، که این امر بر جذابیت استراتژیک تهران برای عوامل ناراضی رژیم دلالت دارد.سپتامبر ۲۰۲۵: یک شهروند دوتابعیتی آمریکایی-اسرائیلی (یاکوف پرل، ۴۹ ساله از فرقه ساتمار) به اتهام نظارت بر خانه‌های هرتزی هالوی (رئیس سابق ستاد کل ارتش) و ایتامار بن‌گویر (وزیر امنیت داخلی) محاکمه شد. پرل، از مخالفان صهیونیسم، از طریق اینترنت با عوامل ایرانی تماس گرفته بود. دو ساکن هولون (ماور کرینگل و تال عمران) نیز به اتهام عکاسی از سایت‌های حساس در حین جنگ بازداشت شدند و کرینگل حتی درخواست مأموریت‌های بیشتر کرده بود.اکتبر ۲۰۲۵: دو دستگیری تازه دیگر، نگرانی‌های امنیتی رژیم را تشدید کرده و نشان‌دهنده ادامه موج نفوذ ایرانی است.این دستگیری‌ها، که اغلب با مأموریت‌های ساده همراه بوده، بر خلاف ادعاهای رسانه‌های صهیونیستی، نه تنها عوامل ایرانی را متوقف نکرده، بلکه بر وجود «تعداد زیادی جاسوس ناشناخته» در دل رژیم تأکید دارد. روزنامه «یدیعوت آهارونوت»، بزرگ‌ترین نشریه اسرائیل، این را «نگران‌کننده‌ترین مسئله» نامیده است.

نگرانی‌های محافل صهیونیستی: از نفوذ به انسجام اجتماعیرسانه‌هایی مانند «تایمز آو اسرائیل»، «هاآرتص» و «جروزالم پست» با لحنی هشداردهنده از «افزایش چشمگیر» تلاش‌های ایران برای نفوذ سخن می‌گویند. سرویس امنیتی شین‌بت اعتراف کرده که تهران در دو سال اخیر، استخدام شهروندان عادی (نه فقط اقلیت‌ها) را دوچندان کرده و از ابزارهای دیجیتال برای پرداخت‌های کوچک (تا چند صد دلار) بهره می‌برد. کارشناسان صهیونیستی مانند «یوسی ملمان» این موارد را «خیانت مداوم اسرائیلی‌ها به نفع ایران» می‌دانند، که می‌تواند به نفوذ عمیق‌تر در ساختارهای نظامی و سیاسی منجر شود.