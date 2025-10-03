درخشش و صدرنشینی والیبال زنان ایران در کاوا

به گزارش تابناک، تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی مقابل ازبکستان در مسابقات آسیای مرکزی صدرنشین شد. تیم ملی والیبال زنان ایران در سومین مسابقه خود از رقابتهای آسیای مرکزی (کاوا) که به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز(جمعه، ۱۱ مهر) مقابل ازبکستان به میدان رفت و پیروز شد.
ملیپوشان ایران در این دیدار با حساب سه بر صفر حریف خود را شکست دادند و به سومین پیروزی پیاپی خود در این رقابتها دست پیدا کردند.
ست اول: ۲۵ بر ۱۵
ست دوم: ۲۵ بر ۱۳
ست سوم: ۲۵ بر ۱۶
تیم ملی ایران پیش از این تیمهای قرقیزستان و تاجیکستان را شکست داده بود و با پیروزی مقابل ازبکستان صدرنشین این رقابتها شد.
علاوه بر این تیم ملی ایران با این برد به رتبه ۴۹ رنکینگ جهانی صعود کرد.
شاگردان لی در تیم ملی ایران یکشنبه(۱۳ مهر) در دیدار نهایی این مسابقات بار دیگر برابر ازبکستان به میدان میروند.