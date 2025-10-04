En
پیکی بلایندرز با دو سریال جدید بازمی‌گردد

سریال جدید پیکی بلایندرز رسما تایید شد و قرار است داستان خانواده شلبی را به شکلی کاملا متفاوت و با نسل جدیدی از شخصیت‌ها ادامه دهد.
به گزارش تابناک،  به دستور نتفلیکس و بی‌بی‌سی دنیای سریال محبوب پیکی بلایندرز قرار است بسیار بزرگتر شود. آینده این مجموعه موفق در ماه‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما اکنون پاسخ رسمی را دریافت کرده‌ایم. نتفلیکس و بی‌بی‌سی امروز تایید کردند که داستان خانواده شلبی نه با یک سریال بلکه با دو سریال جدید ادامه پیدا خواهد کرد.

این خبر برای طرفدارانی که نگران ساخت یک پیش‌درآمد بودند بسیار خوشحال‌کننده است. داستان این مجموعه‌ها پس از وقایع فیلم سینمایی آینده رخ می‌دهد. استیون نایت خالق اصلی این مجموعه به عنوان نویسنده بازخواهد گشت. هر دو سریال جدید شامل شش قسمت یک ساعته خواهند بود.

داستان سریال جدید پیکی بلایندرز چیست؟

نتفلیکس خلاصه‌ داستانی جذاب از چیزی که طرفداران باید انتظارش را داشته باشند منتشر کرده است. داستان در بریتانیای سال ۱۹۵۳ اتفاق می‌افتد. شهر بیرمنگام که در جنگ جهانی دوم به شدت بمباران شده است در حال ساخت آینده‌ای بهتر از بتن و فولاد است. در این دوره جدید رقابت برای به دست آوردن پروژه بازسازی عظیم بیرمنگام به یک مسابقه بی‌رحمانه تبدیل می‌شود.

این شهر فرصت‌ها و خطرات بی‌سابقه‌ای را در خود جای داده است. خانواده شلبی نیز درست در قلب خونین این ماجراها قرار دارد. به این ترتیب پیکی بلایندرز مسیری را طی می‌کند که کمتر مجموعه‌ای تجربه کرده است. این فرنچایز از تلویزیون شروع شد به سینما رفت و دوباره به ریشه‌های خود بازمی‌گردد.

نسل جدید خانواده شلبی وارد می‌شود

فصل ششم سریال اصلی با پایانی رضایت‌بخش به اتمام رسید که در آن تامی شلبی از دید دنیای بیرون مرده به حساب می‌آمد. این موضوع دست استیون نایت را برای روایت هر داستانی در فیلم سینمایی باز می‌گذارد. اما خود نایت سرنخ کوچکی از آینده سریال جدید پیکی بلایندرز ارائه کرده است.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیجان‌زده است تا فصل جدیدی از داستان پیکی بلایندرز را روایت کند. او گفت نسل جدیدی از خانواده شلبی سکان را به دست گرفته‌اند و این یک ماجراجویی دیوانه‌وار خواهد بود. این اشاره می‌تواند به معنای پایانی برای داستان تامی شلبی با بازی کیلین مورفی و تمرکز بر پسرش دوک باشد. هنوز تاریخ انتشاری برای فیلم یا سریال‌های جدید اعلام نشده است.

 
پیکی بلایندرز سریال سریال آمریکایی خانواده شلبی
