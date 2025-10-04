En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

به این دلایل دمپایی لاانگشتی نپوشید

پوشیدن دمپایی لاانگشتی به طور گاهگاهی اشکالی ندارد و در جاهایی مانند کنار ساحل ممکن است عالی به نظر برسد، اما پوشیدن درازمدت آنها اینگونه نیست.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۷۱
| |
554 بازدید

به این دلایل دمپایی لاانگشتی نپوشید

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پوشیدن درازمدت لاانگشتی‌ها با توجه به اینکه حمایت کافی از پا ایجاد نمی‌کند، شیوه راه رفتن فرد را تغییر می‌دهد و می‌تواند منجر به مشکلات جدی کف پا، پاشنه و مچ پا شود.

اولین مشکل دمپایی‌های لاانگشتی این است که به دلیل ماهیت بدون پشت آنها تاندون‌ها و انگشتان پا باید بیش از حد منقبض شوند تا کفش روی پا بماند. این امر منجر به خستگی تاندون‌ها می‌شود که ممکن اس به التهاب یا آسیب تاندون‌ها بینجامد یا آسیب شود.

به علاوه، اکثر دمپایی‌های لاانگشتی به اندازه کافی از قوس کف‌ پا حمایت و ضربه‌ها را جذب نمی‌کنند. این وضعیت در درازمدت ‌تواند منجر به التهاب کف پا، التهاب تاندون آشیل در پشت قوزک پا یا سایر آسیب‌های مرتبط با فشار شود.

بررسی دقیق کیفیت دمپایی‌های لاانگشتی بسیار مهم است. عدم پشتیبانی قوس پا و ضربه‌گیر نبودن کافی ممکن است منجر به آسیب‌هایی مانند پیچ خوردگی مچ پا یا شکستگی‌های ناشی از فشار شود. با انتخاب صندل‌هایی با کفی ضخیم‌تر، پشتیبانی خوب از قوس پا و کاپ پاشنه عمیق که پا را نگه می‌دارد و به جذب ضربه کمک می‌کند، می‌توانید از این آسیب‌ها پیشگیری کنید.

همچنین صندل‌هایی که بند پاشنه دارند، انتخاب سالم‌تری هستند، زیرا پاها و انگشتان شما نیازی به گره خوردن و گرفتن برای نگه داشتن آنها ندارند.

اشتراک گذاری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aX1
tabnak.ir/005aX1