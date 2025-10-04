به این دلایل دمپایی لاانگشتی نپوشید

پوشیدن دمپایی لاانگشتی به طور گاهگاهی اشکالی ندارد و در جاهایی مانند کنار ساحل ممکن است عالی به نظر برسد، اما پوشیدن درازمدت آنها اینگونه نیست.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، پوشیدن درازمدت لاانگشتی‌ها با توجه به اینکه حمایت کافی از پا ایجاد نمی‌کند، شیوه راه رفتن فرد را تغییر می‌دهد و می‌تواند منجر به مشکلات جدی کف پا، پاشنه و مچ پا شود.

اولین مشکل دمپایی‌های لاانگشتی این است که به دلیل ماهیت بدون پشت آنها تاندون‌ها و انگشتان پا باید بیش از حد منقبض شوند تا کفش روی پا بماند. این امر منجر به خستگی تاندون‌ها می‌شود که ممکن اس به التهاب یا آسیب تاندون‌ها بینجامد یا آسیب شود.

به علاوه، اکثر دمپایی‌های لاانگشتی به اندازه کافی از قوس کف‌ پا حمایت و ضربه‌ها را جذب نمی‌کنند. این وضعیت در درازمدت ‌تواند منجر به التهاب کف پا، التهاب تاندون آشیل در پشت قوزک پا یا سایر آسیب‌های مرتبط با فشار شود.

بررسی دقیق کیفیت دمپایی‌های لاانگشتی بسیار مهم است. عدم پشتیبانی قوس پا و ضربه‌گیر نبودن کافی ممکن است منجر به آسیب‌هایی مانند پیچ خوردگی مچ پا یا شکستگی‌های ناشی از فشار شود. با انتخاب صندل‌هایی با کفی ضخیم‌تر، پشتیبانی خوب از قوس پا و کاپ پاشنه عمیق که پا را نگه می‌دارد و به جذب ضربه کمک می‌کند، می‌توانید از این آسیب‌ها پیشگیری کنید.

همچنین صندل‌هایی که بند پاشنه دارند، انتخاب سالم‌تری هستند، زیرا پاها و انگشتان شما نیازی به گره خوردن و گرفتن برای نگه داشتن آنها ندارند.