رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد اعلام کرد پس از جهش کوتاه‌مدت قیمت‌ها، بازار خودرو با کاهش شدید به نرخ‌های ثابت ماه‌های اخیر بازمی‌گردد و پیش‌بینی توقف کامل روند افزایشی مطرح شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسین حسینی در خصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: بازار خودرو که اخیراً شاهد یک جهش قیمتی کوتاه‌مدت بود، اکنون با کشیدن دنده معکوس و کاهش‌های شدید، مسیر بازگشت به قیمت‌های واقعی و ثابت چند ماه اخیر را در پیش گرفته است. این کاهش از دیروز و امروز(۹ و ۱۰ مهر) آغاز شده و انتظار می‌رود بازار دیگر شاهد افزایش قیمت نباشد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد دلایل نوسان صعودی هفته گذشته را عمدتاً ناشی از عوامل غیراقتصادی و سودجویی دانست و بیان کرد: نوسان صعودی هفته گذشته که باعث برهم خوردن تعادل بازار شد، عمدتاً ناشی از عوامل غیراقتصادی و سودجویی بود. علت اصلی، جولان سودجویان و دلالان در فضای مجازی بود که با انتشار قیمت‌های فیک و خودسرانه، باعث ایجاد تشنج و بالارفتن انتظارات قیمتی شدند. همچنین این افزایش قیمت‌ها ارتباطی به تحولات بازارهایی مانند دلار، طلا و ارز نداشته و شرکت‌ها و نمایندگی‌های رسمی نیز افزایش قیمتی نداشتند.

رکود معاملات و نقش آگاهی مصرف‌کننده

حسینی به رکود کامل معاملات در آن دوره تاکید و عنوان کرد: شهروندان به این افزایش‌ها واکنشی نشان ندادند؛ بازار در رکود کامل بود و علی‌رغم افزایش قیمت‌های اعلامی، هیچ خریداری وجود نداشت. برای بازگشت تعادل به بازار، دو عامل کلیدی یعنی عرضه بدون محدودیت شرکت‌ها و آگاهی شهروندان مؤثر بوده‌ است.

وی تاکید کرد: از دیروز، شرکت‌های خودروسازی با آغاز مجدد ثبت‌نام‌های «بدون محدودیت»، سیگنال قوی به بازار ارسال کرده‌اند که جریان عرضه برقرار است. این همکاری شرکت‌ها نقش حیاتی در ایجاد تعادل دارد. عدم استقبال مردم از خرید در اوج نوسان، نشان‌دهنده آگاهی آن‌هاست و این هوشیاری باعث شده سودجویان نتوانند به هدف خود دست یابند.

خروج سرمایه از بازار خودرو

حسینی خروج سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خودرو را از جمله تحولات بلند مدت این بازار برشمرد و گفت: به دلیل نوسانات اخیر، اعتمادی به بازار خودرو نیست و سرمایه‌های موجود مدت‌هاست که به سمت بازارهای دیگر هدایت شده‌اند و همچنان بازار خودرو در رکود به سر می‌برد. همچنین این خروج سرمایه یک اتفاق مثبت قلمداد می‌شود، زیرا خودرو دیگر نباید به چشم کالای سرمایه‌گذاری دیده شود، بلکه باید جایگاه واقعی خود را به عنوان کالای مصرفی بازیابد. این موضوع در نهایت باعث می‌شود نوسانات قیمت کمتر شود و تنها مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید کنند. در مجموع امیدواری وجود دارد که با تداوم آرامش و کاهش قیمت‌ها، دوره سوداگری در بازار خودرو پایان یابد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد در پی اخبار مبنی بر صفر شدن واردات خودرو، اظهار کرد: صفر شدن واردات خودرو قطعاً بر قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود، اما با توجه به تولید و واردات کافی خودرو در داخل کشور، که فراتر از نیاز بازار است، این تأثیر در حال حاضر محسوس نیست. کمبودی در بازار وجود ندارد که بخواهد منجر به گرانی شود. بنابراین در حال حاضر، صفر شدن واردات خودرو هیچ تأثیری بر قیمت‌ها ندارد. دلیل این امر، وجود خودروهای متنوع و کافی در بازار است که نیاز مصرف‌کنندگان و ناوگان حمل و نقل را به طور کامل تأمین می‌کند. نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌ها مملو از خودرو هستند و کمبودی احساس نمی‌شود.

حسینی بر نقش دلالان و سوءاستفاده از احساسات مردم اشاره کرد و افزود: بازار خودرو از دیروز به شدت آرام شده و قیمت‌ها در حال بازگشت به وضعیت ثبات و حتی کاهش هستند. نگرانی اصلی، سوءاستفاده دلالان از احساسات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌های سرگردان است. این افراد با ایجاد تشنج در بازار، سعی در کسب سود دارند و در صورت عدم آگاهی یا عدم تسلط بر بازار توسط مصرف‌کنندگان، افراد متضرر خواهند شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد همچنین ضمن تأکید بر کافی بودن خودرو در بازار، به روز رسانی و ارتقاء خودروهای تولید داخل را یک ضرورت دانست و گفت: به روز رسانی و ارتقاء خودروهای تولید داخل یک ضرورت است که شکی در آن نیست.

وی تاکید کرد: با وجود صفر شدن واردات، به دلیل اشباع بازار از خودروهای داخلی و عدم وجود کمبود واقعی، تأثیر ملموسی بر قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. آرامش اخیر بازار و بازگشت قیمت‌ها به حالت عادی، نویدبخش پایان دوره نوسانات است، اما همچنان لازم است مصرف‌کنندگان نسبت به تحرکات دلالان و سودجویان هوشیار باشند.