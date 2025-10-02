عکس: اولین سالگرد شهادت رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت
اجتماع مردمی «انا علی العهد» به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران و فرماندهان مقاومت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین و عباس نیلفروشان بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین برگزار شد.در این مراسم فرمانده خاتم الانبیا علی عبداللهی، مهدی چمران چمران رئیس شورای تهران و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری حضور یافتند.
برچسبها:عکس خبری اجتماع مردمی سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت
