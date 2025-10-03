امپراطوری میلیون دلاری دختر ایرانی در آمریکا

در بزرگ‌ترین مرکز خرید دبی، تصویری درخشان از شینا زاده، بنیان‌گذار برند آرایشی «کوساس» به مشتریان خوش‌آمد می‌گوید. در این تصویر او پرچمدار برند خود، یک کانسیلر معروف، را کنار صورتش گرفته و زیر آن نوشته شده: آرایش برای عاشقان مراقبت پوست.

به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان؛ شینا ۴۱ ساله، برند کوساس را در سال ۲۰۱۵ با چند رژلب ساده و بدون انتظار خاصی تأسیس کرد. اکنون این شرکت با بیش از ۲۰۰ محصول در فروشگاه‌هایی از آمریکا تا عربستان، سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار فروش دارد. موفقیت کوساس نتیجه درک به‌موقع تغییرات فرهنگی، عرضه محصولات نوآورانه و بهره‌گیری هوشمندانه از شبکه‌های اجتماعی بوده است. نقطه جهش برند، ورود به فروشگاه‌های Goop متعلق به گوئینت پالترو، همزمان با رشد جنبش «زیبایی پاک» بود.

زیبایی پاک به محصولاتی اشاره دارد که بدون ترکیبات مضر مانند پارافین یا سولفات ساخته می‌شوند. بیشتر محصولات کوساس مثل رژلب‌های ۲۴ دلاری یا ضدآفتاب‌های ۴۰ دلاری علاوه بر زیبایی، خاصیت مراقبت پوستی هم دارند. همین رویکرد باعث جذابیت کوساس برای سرمایه‌گذاران شده است، چرا که برند‌های مراقبت پوستی حاشیه سود و آینده روشن‌تری دارند.

شینا که دختر خانواده‌ای ایرانی در کالیفرنیاست، از کودکی در فضایی پر از لوازم آرایشی بزرگ شد. مادرش فروشنده لوازم آرایش در فروشگاه کلینیک بود و همیشه نمونه‌های مختلف به خانه می‌آورد. شینا در دانشگاه زیست‌شناسی خواند، مدتی تکنسین آزمایشگاه بود، اما به‌زودی به سمت آرایش و کسب‌وکار کشیده شد. پس از گرفتن MBA در ۲۰۱۰، تصمیم گرفت برند مینیمال و گیاهی خودش را راه‌اندازی کند.

او در آغاز با ۷۰ هزار دلار سرمایه شخصی و ترکیباتی مثل روغن تمشک و عصاره چای سبز، اولین رژلب‌های خود را ساخت؛ محصولاتی متناسب با پوست سبزه و زیتونی خودش. فروش اولیه محدود بود، اما با معرفی محصولات جدید و رساندن نمونه‌ها به دست میکاپ‌آرتیست‌های هالیوود، مسیر رشد آغاز شد. در ۲۰۱۸، ورود به Goop و عرضه روغن صورت رنگی، برند را سر زبان‌ها انداخت. پس از جذب سرمایه ۳ میلیون دلاری، کوساس توانست لابراتوار اختصاصی‌اش را بسازد و کانسیلر معروف Revealer را عرضه کند؛ محصولی که به سرعت توسط چهره‌هایی، چون هایلی بیبر و کیم کارداشیان معرفی شد.

از ۲۰۱۹ به بعد و با حضور در فروشگاه‌های سفورا، کوساس با موج علاقه مصرف‌کنندگان به آرایش طبیعی و «پوست شیشه‌ای» همراه شد. همزمان بازار بین‌المللی هم رشد کرد و اکنون حدود ۳۰ درصد فروش برند از خارج آمریکا به‌دست می‌آید.

با اینکه بحث فروش برند در جریان است، شینا زاده تأکید دارد که راز ماندگاری کوساس توانایی او در خلق محصولات محبوب و پیش‌بینی روند‌های آینده است؛ میراثی که هم به ریشه‌های خانوادگی‌اش و هم به غریزه کارآفرینی‌اش گره خورده است.