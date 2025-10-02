طرح «دیوار پهپادی» اروپا چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طرح دیوار پهپادی اتحادیه اروپا ترکیبی از فوریت، بلندپروازی و البته تردید است؛ ابتکاری که نشاندهنده عزم اروپا برای دفاع از مرزهای شرقی خود است، اما موفقیت آن وابسته به اجماع سریع، تأمین مالی گسترده و هماهنگی فنی میان کشورهای عضو خواهد بود.
رسانه آمریکایی در مقالهای به بررسی طرح تازه اتحادیه اروپا برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهای شرقی این اتحادیه پرداخته است؛ طرحی که ظاهرا هدف آن مقابله با نفوذ پهپادهای روسی به حریم هوایی کشورهای اروپایی عنوان شده است.
روزنامه «نیویورکتایمز» در این گزارش مینویسد که هرچند هنوز جزئیات این برنامه طراحی نشده است، اما به دلیل افزایش موارد نفوذ پهپادهای ادعایی روسی به آسمان اروپا، مقامهای اروپایی انگیزه زیادی برای پیشبرد سریع آن دارند.
ایده این دیوار پهپادی نخستین بار از سوی «اورزولا فون درلاین»، رئیس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه» مطرح شد. او در همان روزی این موضوع را بیان کرد که پهپادهایی وارد حریم هوایی لهستان شدند که منشاء آنها به روسیه نسبت داده شد. در ادامه، رومانی و استونی نیز موارد مشابهی از ورود پهپادها و حتی جنگندههای ادعایی روسیه را گزارش دادند که کرملین رد کرد. این فضا سبب شد موضوع به سرعت در دستور کار قرار گیرد و انتظار میرود در نشست رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه در کپنهاگ درباره آن بحث شود.
شکلگیری و ماهیت ایده دیوار پهپادی
نیویورکتایمز مینویسد که هفته گذشته نخستین تماس برای برنامهریزی این طرح انجام شد و نمایندگان کشورهایی همچون بلغارستان، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، رومانی، لهستان، اسلواکی و فنلاند در آن حضور داشتند. دانمارک نیز که در حال حاضر نقش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در نشست شرکت کرد.
فون درلاین با طرح اتهاماتی علیه مسکو گفته است: «باید همین حالا عمل کنیم. اروپا باید پاسخی قوی و متحد به تجاوزهای پهپادی روسیه در مرزهای خود بدهد. به همین دلیل، ما اقدامات فوری برای ایجاد دیوار پهپادی پیشنهاد خواهیم داد.»
رسانه آمریکایی تایمز توضیح میدهد که این دیوار یک مانع فیزیکی نخواهد بود، بلکه شبکهای هماهنگ از رادارها، سیستمهای اخلالگر، حسگرهای صوتی و ابزارهای مشابه است که همراه با تبادل داده و اطلاعات به صورت مشترک عمل خواهد کرد. هدف، کشف، ردیابی و مقابله با پهپادها هنگام ورود به آسمان اتحادیه اروپاست.
«مارک روته» دبیرکل ناتو هم در همین زمینه گفته است: «این ابتکار دیوار پهپادی به موقع و ضروری است. در نهایت، نمیتوان میلیونها یورو یا دلار برای موشکهایی خرج کرد که تنها پهپادهایی به ارزش چند هزار دلار را هدف قرار دهند!»
این روزنامه یادآور میشود که جزئیات فنی، شیوه تأمین هزینه و زمانبندی اجرای این طرح همچنان در حال بررسی است و نظرات کارشناسانه اوکراین – که تجربه گستردهای در مقابله با پهپادها دارد – به این پروژه منتقل خواهد شد.
هشدارها و تردیدها
به گزارش نیویورک تایمز، «آندریوس کوبیلیوس» کمیسر حوزه دفاع و فضا در اتحادیه اروپا پس از نشست اخیر تأکید کرده است که «تشخیص پیشرفته» یک اولویت فوری است، چرا که در برخی مناطق چنین ظرفیتی وجود ندارد. همچنین «آندرس فوگ راسموسن» دبیرکل پیشین ناتو هشدار داده است که اروپا «نمیتواند یک سال منتظر بماند» تا این طرح عملیاتی شود.
با این حال، برخی مقامهای اروپایی محتاطتر سخن گفتهاند. «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان تأکید کرده است که نباید امید زیادی به این طرح بست، زیرا این طرح در سه یا چهار سال آینده قابل تحقق نخواهد بود.
موضوع تأمین مالی
نیویورک تایمز مینویسد که اتحادیه اروپا قرار است بخش مهمی از هزینهها را تقبل کند، اما سازوکار دقیق آن مشخص نشده است. کوبیلیوس وعده داده که یک «جعبهابزار مالی جامع» برای عملی کردن این طرح ایجاد خواهد شد. با این حال، برخی کشورهای عضو خواستار حمایتهای مستقیمتر شدهاند.
به نوشته این روزنامه، معاون نخستوزیر لهستان تأکید کرده که اتحادیه باید بهجای وام، یک برنامه جدید شامل کمکهای بلاعوض و یارانه ایجاد کند. وزیر دفاع استونی هم گفته است که اتحادیه اروپا باید به کشورهای عضو برای خرید سامانههای نظامی جدید کمک کند و افزوده است: «در حال حاضر، این دروازه ورودی شرقی اروپا باید محکم بسته شود.»
زمینه سیاسی و راهبردی
به گزارش نیویورکتایمز، تلاش اروپا برای ایجاد دیوار پهپادی در شرایطی صورت میگیرد که روسیه حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی کرده و به سرعت نیرو جذب میکند. در عین حال، ادامه جنگ در اوکراین و تردیدها درباره میزان تعهد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به امنیت کییف، ناتو و اروپا، بر نگرانیهای اروپاییها افزوده است.
رسانه آمریکایی در انتها گزارش داده است که رهبران اروپایی میخواهند دستکم پیامی از آمادگی و اتحاد را مخابره کنند، حتی اگر تحقق عملی این طرح زمانبر باشد. با این وجود، تردیدها در مورد امکانپذیری یک پروژه مشترک مؤثر همچنان وجود دارد و میزان حمایت مالی و سیاسی نیز در حال حاضر مشخص نیست.