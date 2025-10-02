En
ساداتی‌نژاد؛ از رأی منفی به CFT تا محکومیت چای دبش

تصویری از ساداتی نژاد وزیر دولت قبل که در پرونده چای دبش محکوم شد در زمان نمایندگی مجلس و هنگام رأی‌گیری برای پیوستن ایران به CFT منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۰۳
| |
887 بازدید

ساداتی‌نژاد؛ از رأی منفی به CFT تا محکومیت چای دبش

ساداتی نژاد چای دبش رای به CFT
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
ضبط ویلای ۸هزارمتری متهم ردیف اول چای دبش
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
۴ همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت
