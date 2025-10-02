روسیه، بشار اسد را مسموم کرد؟

در حالیکه شب گذشته (چهارشنبه) خبری از مسمومیت «بشار اسد» رئیس‌ جمهور سابق سوریه منتشر شد، اما تاکنون هیچ منبع رسمی، این خبر را تایید نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پایگاه خبری «النشره» لبنان به نقل از دیده بان موسوم به حقوق بشر سوریه از مسمومیت رئیس‌جمهور سابق سوریه در مسکو خبر داد و نوشت: «بشار اسد» پس از آن در یکی از بیمارستان‌های حومه پایتخت روسیه تحت درمان قرار گرفت و اکنون وضعیت جسمانی وی پایدار است.

بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به بشار اسد، مدعی شده‌اند که هدف از این اقدام، تحت فشار قرار دادن دولت روسیه و ایجاد شبهه درباره نقش آن در احتمال حذف فیزیکی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه بوده است.

به نوشته النشره به استناد از دیده بان موسوم به حقوق بشر سوریه، بشار اسد صبح دوشنبه هفته جاری از بیمارستانی در حومه مسکو ترخیص شده و حال عمومی‌اش اکنون پایدار است.

بر اساس این گزارش، در طول دوره درمان، تنها «ماهر اسد»، برادر وی و «منصور عزام» دبیرکل پیشین امور ریاست‌جمهوری سوریه، اجازه ملاقات با او را داشته‌اند.

معارضان مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با هدف برکناری بشار اسد از قدرت، عملیات خود را در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب آغاز و سرانجام پس از ۱۱ روز، در تاریخ یکشنبه ۱۸ آذرماه کنترل خود بر شهر دمشق و خروج اسد از این کشور را اعلام کردند.

در همین راستا، «محمد البشیر» که دوشنبه ۱۹ آذر به عنوان رئیس دوره انتقالی سوریه تعیین شده بود، به صورت رسمی ریاست دولت انتقالی این کشور تا ماه مارس آینده را بر عهده گرفت.